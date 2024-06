“El cortoplacismo actual no genera frutos sólidos porque no es realista”

“Ante un tema complejo, no nos preguntemos cuánto nos va a costar lograrlo, sino a dónde nos puede llevar”. Esta es una de las máximas del médico, conferenciante y escritor Mario Alonso Puig, que cuenta con millones de seguidores en las redes sociales y que ayer impartió una charla en la Seu Vella ante 440 empresarios en el marco de las Nits Cambra que organiza la Cámara de Comercio. Una charla que Alonso centró en combinar la ciencia y el humanismo y para destacar la importancia del mundo afectivo y emocional, ya que “si queremos desarrollar el espíritu emprendedor debemos estar realmente motivados”, así como que una de las cualidades que debe tener todo empresario es el liderazgo, “y eso no lo define el poder, ya que nos lo da el cargo, sino la autoridad, que nos la reconocen las personas”.

En declaraciones a este diario, abogó por “una revisión global” del modelo educativo actual, porque “hay personas que no encajan en él y sin embargo son totalmente válidas”. Por ello, sugiere “enfocarnos mucho más en el potencial de una persona y hacer que esta aflore en vez de meterle conocimientos sin ni siquiera entender sus dones, anhelos e ilusiones”. Alonso critica a la gente que busca grandes resultados con el mínimo esfuerzo. “El proceso no es glamuroso, es duro y no nos gusta, queremos el éxito como resultado de un golpe de suerte”, lamenta Alonso, que remarca que “el cortoplacismo que existe hoy en día no puede dar unos frutos sólidos porque ni siquiera es realista”, y sugiere mirar más a los agricultores, “por lo duro que trabajan y el esforzado proceso que viven para que florezcan sus frutales”. Por último, no duda en afirmar que tenemos “una absoluta adicción a las pantallas” que afecta a la capacidad de atención de niños y adultos.

