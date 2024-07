El presidente y el número 2 de ERC en Lleida ciudad rechazan el pacto con el PSC y votarán "no"

El presidente y el secretario de organización de la sección local de ERC en Lleida, Francesc Xavier Biosca y Xavier Casanovas, respectivamente, han firmado un escrito en el que se posicionan en contra el acuerdo entre su partido y el PSC para permitir la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat, sobre el que los militantes de Esquerra votarán el viernes.

En el escrito, al cual ha tenido acceso este diario, comienzan afirmando que el pacto “es tan maravilloso que lo hace poco creíble”. A continuación indican que el grado de cumplimiento de acuerdos por parte del PSOE “es mínimo”, y ponen como ejemplo que la amnistía salió adelante “porque sabían que después de aprobarla ellos en el Congreso ya la afinarían los jueces”.

Subrayan que “no podemos investir presidente a una persona que desde el primer momento dio apoyo al infame artículo 155” y que “no tuvo ningún reparo en ir a actos públicos y manifestaciones con miembros de Societat Civil Catalana, PP o CS”.

También sostienen que no ven “cómo este acuerdo nos ayuda a avanzar hacia el independentismo”, y consideran que “pactar con el PSC no es el mejor camino para llegar a entendimientos con el resto de partidos independentistas”.

Otro punto en el que inciden es que “gran parte de los acuerdos conseguidos” necesitan cambios legales “y ahora mismo no tienen mayorías sólidas en el Congreso para aprobarlo”. Dicen que “el pueblo de Catalunya merece que se trabaje en los problemas del día a día y no se les venda grandes avances y medidas que, como poco, son complicadas de realizar” y acaban afirmando que “si queremos ser una formación política creíble y rigurosa no podemos pasarnos toda la campaña electoral prometiendo que no votaremos favorablemente una candidatura del PSC y a la primera de cambio investirlos”.