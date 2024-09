Interrumpida la circulación de trenes de alta velocidad con origen a Sants por una incidencia

Publicado por redacció Verificado por Creado: Actualizado:

La circulación de trenes de alta velocidad que tienen origen en la estación de Sants de Barcelona se encuentra interrumpida este viernes por la mañana, según informa Adif. Es a causa de un pequeño descarrilamiento de un tren Euromed, que ha salido del eje, según informan desde Renfe.

Los trenes que estaban dentro de la instalación de Can Tunis no pueden salir y no hay servicio de AVE, Euromed e Intercity. Técnicos de Adif están trabajando en estos momentos para reparar la incidencia. Desde Protección Civil han activado el Plan Ferrocat (por emergencias en el transporte de viajeros por ferrocarril) en fase de prealerta por la acumulación de viajeros de la línea AVE a la Estación de Sants por los retrasos que se están produciendo. Consulta el estado de los servicios desde la estación de Lleida-Pirineus

