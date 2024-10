Pardinyes y Balàfia avalan el fin del puerta a puerta por su ineficacia y las quejas vecinales

Las asociaciones de vecinos de Pardinyes y Balàfia ven con buenos ojos acabar con la recogida puerta a puerta, ya que consideran que no es el modelo idóneo para estos barrios, no se ha adaptado a su realidad y no ha habido un acompañamiento a los vecinos informándoles de cómo deben reciclar ni ha habido campañas de concienciación.

Así lo aseguraron sus presidentes un día después de que se conociera que el Tribunal Catalá de Contractes del Sector Públic desestimara el recurso que presentó el Comú en contra de la retirada del puerta a puerta en estos barrios, que se implementó en marzo de 2021. Un hecho que obligó a paralizar esta medida durante más de tres meses y que ahora ha recibido luz verde por parte del tribunal. El presidente de la Organización Vecinal de Pardinyes, Joan Torné, dijo que el recurso del Comú “lo único que ha conseguido ha sido retrasar lo que se debía hacer”. Aseguró que “este sistema podría llegar a funcionar si se adaptara a la realidad de Pardinyes, porque tal y como está ahora solo funcionaría en Ciutat Jardí al ser un barrio en la que la mayoría de vecinos viven en casas unifamiliares, mientras que en Pardinyes su población reside en bloques de viviendas y muchas no estaban preparadas para este cambio”. Torné señaló que además de adaptar el modelo “ha faltado mucha pedagogía ciudadana e información a los vecinos de cómo hacerlo” y añadió que, cuando supieron del recurso del Comú, “nos reunimos con ellos y les entregamos un documento hecho por los vecinos con todas las deficiencias del sistema para demostrarles que este no era el modelo idóneo para el barrio”.Por su parte, la presidenta de Balàfia, Jos Farreny, coincidió con Torné con “el puerta a puerta ha recibido muchas quejas de los vecinos y está claro que no ha acabado de funcionar, porque una cosa es hacerlo en casas unifamiliares y chalets y otra en bloques de pisos”. Recordó que “muchos pisos e inmuebles no estaban preparados y adaptados para el puerta a puerta al no tener espacio para dejar las bolsas o los cubos de basura, eso es más que evidente, por lo que igual antes de implementarlo como estaba hubiera sido mejor adaptar el modelo a la realidad de cada barrio”. Sin embargo, reconoció que “debemos reciclar más y mejor y no lo estamos haciendo, hace falta más pedagogía y conciencia social”. En este sentido, Farreny pidió cambios en las ordenanzas para “recompensar al que recicle correctamente y se sancione de forma ejemplar al que no lo haga. Como ciudadanos tenemos unos derechos ineludibles, pero también deberes”, concluyó.La voluntad del gobierno municipal es implementar un sistema de islas de contenedores, crear una brigada para recoger las basuras que se dejan en la calle, un servicio de limpieza de agua para estos puntos y ampliar la recogida del cartón comercial a toda la ciudad. Ayer el consistorio se reunió con la empresa concesionaria para planificar esta reorganización.