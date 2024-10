Estación de autobuses caótica

Publicado por Marc Carbonell Lleida Verificado por Creado: Actualizado:

“Desorden”, “caos” o “desastre” son los términos más suaves con los que un conductor de autobuses interurbanos describe el día a día en el apeadero de buses de la calle Saracíbar desde hace más de dos años, cuando los últimos puntos de información al usuario fueron sustituidos por carteles en los andenes. “Los viajeros no habituales y los más mayores van perdidos porque no saben de dónde sale su bus, cada día hay personas que lo pierden. No éramos conscientes de la falta que hacían las personas que atendían las dudas de los usuarios hasta que los echaron”, lamenta el chófer.

Una usuaria de la línea de Fraga explica que “no venía al apeadero desde antes de la pandemia y me he quedado alucinada, pensaba que perdía el bus porque he tenido que dar una vuelta a toda la estación para encontrar mi andén”. Otro viajero relata que “he tenido que preguntar al chófer de otra línea dónde para mi bus”. Al respecto, el conductor asegura que “varios compañeros y yo salimos siempre del apeadero para hacer nuestros descansos porque la cantidad de personas que nos piden información es insostenible”.Otros usuarios, sobre todo los de una edad más avanzada, lamentan que “antes había trabajadores a los que podías preguntar, pero ahora han puesto unos carteles que no se entienden”. Las quejas más recurrentes también hacen referencia a la falta de bancos para sentarse y al cierre de los lavabos. “Los horarios se pueden consultar fácilmente por internet y los buses suelen ser puntuales, pero las páginas web no indican los andenes de salida”, lamenta otra viajera.El conductor valora que las líneas que suelen dar más problemas de desinformación son las que tienen destinos fuera de la demarcación, sobre todo la de Andorra. De hecho, en varios andenes hay carteles escritos a mano que indican que el bus de Hife hacia Andorra sale del andén 14. En otros carteles hay números de teléfono, también escritos a mano, para solicitar información. “Una pareja de ancianos de 80 años perdió el último bus del día hacia La Seu d’Urgell y tuvieron que coger el mío hasta Balaguer, el municipio de mi línea más próximo”, explica el conductor. “Llevo trabajando en el apeadero de Lleida desde 1999 y nunca había habido tanta confusión como ahora, parece que vamos hacia atrás”, lamenta.

Apeadero sin servicios desde marzo de 2022

La terminal de buses cambió su denominación de ‘estación’ a ‘apeadero’ en marzo de 2022, cuando pasó a manos de la Paeria al vencer la concesión de 50 años a la sociedad Edalsa. Así, desde su municipalización se ha prescindido de servicios como la venta de billetes en taquilla y solo sirve de punto de salida, parada o destino de los buses, a la espera de que la nueva estación que se está construyendo junto a la de trenes abra –previsiblemente– en marzo de 2026.