'Los que sufrimos el vandalismo somos quienes lo pagamos'

“El vandalismo sale gratis para los autores, somos los que lo sufrimos quienes lo pagamos”, lamenta Estefania Reñé, propietaria de la librería La Sabateria de la calle Lluís Besa, en el Barri Antic. Al abrir la persiana el pasado sábado, se encontró “una pintada en la reja que no es artística”. Explica que “me dio rabia porque siempre intentamos que la calle esté limpia” y decidió informar a la Paeria a través de la app Appunta. “Su respuesta fue que el mantenimiento de la reja corre a cargo del propietario, por lo que deberé asumir el gasto de quitar la pintada”, lamenta. Aún no ha pedido presupuesto, pero señala que puede costarle hasta 500 euros. “Cada día hacemos mantenimiento cuando limpiamos la calle y la persiana, entiendo que si se rompe debo arreglarla y no pido que me paguen nada, pero colaboramos con el barrio siempre que podemos y estaría bien que se devolviera”, afirma. “Llevo 8 años en el Barri Antic y nunca me había pasado algo así, estoy muy contenta con los vecinos y el barrio”, añade Reñé.

La Paeria cobra desde 2020 una tasa de 300 euros a los propietarios que no limpien las pintadas en fachadas de edificios, aunque desde 2021 hay una rebaja del 70% si la orden es cumplida al recibir el primer aviso.