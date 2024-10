Preinscripción y matricula online en FP para que las plazas estén otorgadas el 31 de julio

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

Educación anunció ayer que agilizará la preinscripción y matriculación en FP para evitar que un buen número de alumno obtengan plaza varias semanas después de que se haya iniciado el curso, como ocurrió este año. “Eso no puede volver a pasar”, aseguró la consellera Esther Niubó, y explicó que el proceso será centralizado y telemático para que “todos los alumnos tengan plaza el 31 de julio”. El calendario en el que trabaja Educación es publicar la oferta inicial el 23 de mayo, fijar el plazo para las solicitudes del 26 al 30 y que las tres tandas de asignaciones se hagan a finales de julio. En septiembre se mantendrá el proceso de gestión de vacantes. Asimismo, se evitará al reserva de plazas en los centros para los repetidores y así se ofrecerán las plazas reales que hay en el sistema no la previsión de los centros.

El departamento también eliminará los procesos manuales complejos en los centros educativos, el proceso de aceptación de la plaza será más ágil y se hará más fácil la comunicación y lenguaje de la presentación de las solicitudes. Además, los alumnos en cuarto de ESO tendrán un consejo orientador y esto “permitirá planificar mejor la preinscripción”. Además, mejorará la planificación de la oferta de FP con convenios con empresas, quiere aumentar un 26,4% la dual y prevé construir entre 2024 y 2028 cuatro o cinco centros públicos de referencia para colectivos en riego de abandono Educación indicó que el 64,7% de los alumnos de Catalunya que cumplían los requisitos para obtener una plaza de FP de grado medio pero que no se les ha asignó ninguna en este curso (4.373 de 6.757) han dejado los estudios, ya que no aparecen en el Registro de Alumnos de Catalunya. No obstante, horas después precisión que “puede ser” que estén en alguna de las enseñanzas que no tienen registro, como por ejemplo estudios privados online, Escuelas Oficiales de Idiomas, academias que preparan para la prueba de acceso a grado medio, estudios musicales o de deportes y de Certificados de Profesionalidad de centros reconocidos por el Servei d’Ocupació de Catalunya.

Jornadas sobre plataformas de apoyo a la investigación biomédica

La consellera de Universidades, Núria Montserrat, inauguró ayer las jornadas de la plataformas de apoyo a la investigación, el desarrollo y la innovación (I+D+i) en biomedicina y ciencias de la salud del Instituto de Salud Carlos III. En el evento, que se prolongará hasta mañana, está prevista la asistencia de unos 400 expertos en la prestación de servicios transversales de apoyo al sistema de I+D+i para la generación y transferencia de conocimiento de alta calidad en el Sistema Nacional de Salud.

Inicio de curso del Consejo Escolar Municipal

La politóloga y psicóloga social Maria Truñó pronunció ayer la conferencia de la apertura del curso del Consejo Escolar Municipal, titulado “Més inclusió, més equitat, més educació. Fem-ho!”. Apostó por la prevención de la segregación para una mayor igualdad de oportunidades. El alcalde, Fèlix Larrosa, dijo que “de la edicación depende la construcción de la sociedad justa e igualitaria a la que aspiramos”.