La Urbana de Lleida frena unas catas geológicas para una línea eléctrica en una finca de l'Horta

La Guardia Urbana paró ayer por la mañana unas catas geológicas que una empresa estaba haciendo en una finca de l’Horta para una nueva línea eléctrica porque no tenía licencia de obras para hacerlas en ese punto. Los hechos tuvieron lugar a primera hora de la mañana en la partida de Quatre Pilans, cuando unos vecinos vieron a un grupo de operarios de la empresa Sotasol, especializada en servicios de geología, abriendo unas rasas en una finca privada. Según explicó el presidente de la asociación de vecinos de la partida, David Poca, “cuando nos enteramos que estaban haciendo las catas en esa finca avisamos al dueño para saber si las había autorizado y nos dijo que no, por lo que avisamos a la Guardia Urbana”. Detalló que poco antes de que llegaran los agentes, los operarios “nos aseguraron que tenían permiso para hacer la cata y que venían de parte de la empresa Solaria pero vimos que taparon con carteles el nombre y los logos de la empresa que tenían estampados en la furgoneta”. El presidente vecinal detalló que los agentes indicaron a los operarios “que venían de parte de la propiedad, que no había autorizado estos trabajos y que volvieran a tapar la rasa y se fueran de la finca; lo hicieron y al cabo de unos minutos abandonaron la zona”.

Por su parte, el ayuntamiento confirmó que la Guardia Urbana hizo una actuación a requerimiento del propietario de la finca y que los agentes levantaron acta, ordenaron tapar la rasa que habían hecho e informaron al dueño de la finca de que podía presentar denuncia por los hechos. Señaló que la empresa “sí tiene permiso para hacer una rasa, pero no en este punto”. Añadió que también tenían licencia de obras.

Paralelamente, un representante de la promotora de parques solares Solaria se limitó a destacar que actualmente “ningún empleado de la empresa está trabajando en esa zona”. El presidente de Quatre Pilans añadió que “en la zona que va desde la parte trasera de Mangraners hasta la Hípica Terraferma están proyectadas varias líneas eléctricas y ha pasado más veces que hemos visto a empresas subcontratadas por promotoras de parques solares que hacen excavaciones en terrenos donde no tienen permiso, es por eso que estamos atentos a cualquier tipo de maquinaria que esté por aquí”.