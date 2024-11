Un septuagenario acepta dos años por abusar de una niña en Lleida

Publicado por Albert Guerrero Periodista Lleida Verificado por Creado: Actualizado:

Un vecino de Lleida de más de 70 años aceptó ayer una condena de dos años de cárcel tras aceptar que había hecho tocamientos en dos ocasiones a una menor de edad, hija de unos amigos. El acusado fue condenado por un delito continuado de abuso sexual a menor de 16 años en un juicio por conformidad celebrado en la Audiencia de Lleida, que ayer también condenó a otro hombre por un caso similar (ver desglose).

La vista oral se celebró después de que la Fiscalía, la defensa y la acusación particular llegaran a un acuerdo. El Ministerio Público solicitaba inicialmente una condena de cuatro años de cárcel. Sin embargo, finalmente fijó su petición en dos años al aplicarle la circunstancia atenuante de reparación del daño porque el acusado había abonado con anterioridad la indemnización a la víctima, que quedó fijada en 6.000 euros. Además, se considera acreditado que tiene un problema de alcoholismo que afecta a su capacidad de decisión. Aparte de a la pena de cárcel, también fue condenado in voce a cuatro años de libertad vigilada y la inhabilitación para ejercer cualquier profesión que implique contacto regular con menores durante un período de cinco años. La defensa solicitó al tribunal la suspensión de la pena de prisión.

Los abusos sexuales se cometieron en dos ocasiones, en abril de 2021 en una vivienda y en verano de 2022 en una torre. El hombre hizo tocamientos a la víctima, a la que conocía por ser la hija de unos amigos de su familia, según la Fiscalía.

Condenado por tocamientos a su hija en Agramunt

La Audiencia de Lleida también condenó ayer por la mañana a dos años de cárcel un vecino de Agramunt de 54 que reconoció que hizo tocamientos a su hija cuando esta era menor de edad. El tribunal dictó sentencia in voce tras el acuerdo al que llegaron la defensa y el Ministerio Público, que inicialmente solicitaba una condena de seis años de privación de libertad. Sin embargo, la rebajó hasta los dos porque el acusado lo reconoció y había avanzado 1.000 euros por la posible indemnización a la denunciante, que quedó fijada en 5.000 euros. De esta forma, se considera probado que el hombre hizo tocamientos a su hija durante un fin de semana que se quedó con ella en julio de 2018. El caso fue investigado por un juzgado de Instrucción de Balaguer por un presunto delito de abuso sexual a menor de 16 años.Al condenado también se le impone libertad vigilada y la prohibición de acercarse a menos de 500 metros de la víctima durante cinco años. En el mismo período, no podrá ejercer actividades u oficios que impliquen contacto habitual con menores. El condenado no tiene antecedentes y su abogado, Daniel Ibars, solicitó al tribunal que acordara la suspensión de la pena de prisión.