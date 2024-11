Agricultores de l'Horta crean un catálogo para promocionar sus productos de proximidad

Publicado por S. COSTA D. Redactor de Local Verificado por Creado: Actualizado:

La Associació de Productors de l'Horta de Lleida y la Diputación han presentado este mediodía el primer catálogo para promocionar sus productos y con el que esperan captar clientela y reivindicar las frutas y verduras de proximidad. En el catálogo figuran los once productores de esta entidad que asisten regularmente a mercados de la provincia en el que se muestran sus datos de contacto y los servicios que ofrecen. El presidente de la entidad, Francesc Rosselló, ha recordado que actualmente son una veintena de miembros y que el catálogo "es el fruto de cinco años de trabajo que sin el apoyo de la Diputación no hubiera sido posible". Ha señalado que además de dar a conocer sus productos "queremos concienciar que aquí tenemos producto de calidad, ecológico y de proximidad, porque hay veces que nos traen frutas y verduras de Extremadura y Murcia y no consumimos las de aquí, debemos cambiarlo". Rosselló ha añadido que no se quedarán allí y que están trabajando con la Diputación para crear una página web de los productores de l'Horta. "Tenemos que estar en el mundo digital", ha remarcado Rosselló, que considera que la mayoría de los productores tienen el relevo generacional asegurado. "L'Horta tiene buena salud", ha concluido.

Por su parte, el diputado de Medio Ambiente, Fermí Masot, ha dicho que desde la Diputación "no dudamos ni un segundo en apoyar esta iniciativa desde el primer momento, estamos encantados de que puedan promocionar sus productos ya que, al fin y al cabo, es una forma de promocionar salud".