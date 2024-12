La campaña de Navidad supone entre el 20% y el 50% de las ventas del año

Publicado por ESPÍN/COSTA D./CARBONELL Verificado por Creado: Actualizado:

Tàrrega ya respira ambiente navideño y los establecimientos comerciales prevén abrir varios domingos. Tàrrega ya respira ambiente navideño y los establecimientos comerciales prevén abrir varios domingos. Tàrrega ya respira ambiente navideño y los establecimientos comerciales prevén abrir varios domingos. Tàrrega ya respira ambiente navideño y los establecimientos comerciales prevén abrir varios domingos. Tàrrega ya respira ambiente navideño y los establecimientos comerciales prevén abrir varios domingos. Tàrrega ya respira ambiente navideño y los establecimientos comerciales prevén abrir varios domingos. Tàrrega ya respira ambiente navideño y los establecimientos comerciales prevén abrir varios domingos. Tàrrega ya respira ambiente navideño y los establecimientos comerciales prevén abrir varios domingos. Tàrrega ya respira ambiente navideño y los establecimientos comerciales prevén abrir varios domingos. Tàrrega ya respira ambiente navideño y los establecimientos comerciales prevén abrir varios domingos. Tàrrega ya respira ambiente navideño y los establecimientos comerciales prevén abrir varios domingos.

Las compras navideñas suponen para los comercios entre el 20% y el 40% de la facturación de todo el año, según los sectores, y en las jugueterías incluso llegan al 50%. No obstante, la campaña comporta casi un mes seguido de tiendas abiertas y tanto la patronal como los trabajadores del comercio ven excesivos tantos festivos de apertura autorizada.

La campaña navideña, que desde hace unos años empieza ya a finales de noviembre con el Black Friday, es la época más frenética para el comercio. Hasta el 5 de enero, víspera de Reyes, las tiendas y grandes superficie podrán abrir casi de manera ininterrumpida, excepto los próximos días 6, 25 y 26, lo que supone un maratón comercial que tanto las patronales Pimec y Fecom, como los sindicatos y los trabajadores ven excesivo. Es cierto que la fiebre compradora asociada a esta época provoca que los comercios facturen hasta el 50% del total del año, según los sectores (el de los juguetes, por ejemplo, hace su agosto), pero de forma mayoritaria consideran que no es necesario abrir todos los domingos de la campaña para facilitar las compras. Algunos apuntan que con abrir el 22 de diciembre y el 5 de enero sería suficiente.

El presidente de Pimec Comerç Lleida, Manel Llaràs, afirma que hoy empieza “el mes más importante del año” para los pequeños comercios, ya que “la campaña de Navidad supone entre el 20 y el 40% de su facturación anual, depende del sector”. Detalla que los comercios que más dependen de estas fechas son los especializados en productos electrónicos, del hogar, pescaderías, tiendas de alimentación especializada y también la moda, “aunque muchas personas se esperan a las rebajas de enero para comprar ropa”, indica . Añade que la hostelería también depende cada vez más de la Navidad “porque se juntan las cenas de empresas con un aumento de las comidas familiares en los restaurantes por comodidad”.

Algunos apuntan que con abrir los domingos más próximos a Navidad y Reyes sería suficiente Empleados del sector creen que las tiendas se dejan arrastrar por las grandes marcas y cadenas

El presidente de la Federación de Comercio, Rafel Oncins, se muestra partidario de regular de alguna forma el calendario de aperturas para mejorar la calidad de vida del sector comercial, que tiene muy difícil la conciliación con tantos festivos de apertura comercial autorizada.

Cristina, una trabajadora del comercio textil, indica irónicamente que “es la época del año en que los trabajadores empezamos a tomar ansiolíticos para soportar estos días, porque no damos abasto”. Asegura que es “una pérdida de tiempo y dinero” para el comercio abrir tantos días, ya que “a la larga no sale a cuenta. “Las franquicias suelen pagar bien las horas extra, pero muchas veces no es rentable. Yo he tenido que contratar una cuidadora para que se encargue de mis hijos para ir a trabajar un festivo. Es un sinsentido”, lamenta. Cree que el pequeño comercio “muchas veces se deja arrastrar” por esta maratón comercial y apunta que “al contar con pocos trabajadores, se comen todos los festivos y en vez de pagarte más te lo cambian por una fiesta entre semana”. Incide es que los pequeños comerciantes “muchas veces se dejan llevar por las grandes marcas o la tienda de al lado y abren por abrir”. y opina que para revertir esta situación solo haría falta un poco de seny y conciencia entre los consumidores para ver que con tres o cuatro festivos al año sería suficiente”.

De la misma forma opina Isabel, que trabaja en el sector de la alimentación. Considera que “como sociedad nos han malcriado con tantos días de apertura y no son necesarios para nada”. Recuerda que “hace diez o doce años no había tantos festivos abiertos y la gente compraba igual o más, simplemente se adaptaba a los horarios del comercio, que de por sí ya son bastante holgados”. Además, señala que en la alimentación “la maratón la empezamos ya por Tots Sants y no paramos hasta enero, no hacemos vacaciones por Navidad, la conciliación son los padres”. Isabel cree que “la única forma de cambiar este paradigma es que la gente tome conciencia de que no hace falta abrir tantos días y dejar que los trabajadores puedan conciliar en estas fechas tan señaladas, pero solo te das cuenta hasta que tienes un familiar o amigo que trabaja en el sector”.

¿Son necesarios tantos festivos de apertura en Navidad?

Para nada, el horario actual ya es suficientemente amplio para comprar, y abrir más días no significa vender más. Cada año las campañas empiezan antes y son más largas, y eso agota a los trabajadores.

¿Cómo viven los trabajadores del comercio estos días?

Muchos van a trabajar enfermos, con ansiedad y dolores musculares y de espalda. Sería bueno conocer cuántas bajas se piden tras la campaña navideña, nos sorprenderían.

Si patronales y sindicatos creen que se abre demasiados días, ¿Por qué se suman a ello?

Porque nos dejamos arrastrar por las grandes compañías y franquicias. Esta prolongación del calendario hace que las plantillas sufran una sobrecarga de trabajo, porque las contrataciones que se hacen para esta época son precarias, temporales y sin formación. Esta acumulación de días hace que para los trabajadores sea casi imposible conciliar, y en el comercio la mayoría son mujeres.

¿Y cómo se puede revertir esta maratón comercial ?

Primero que las instituciones no aprueben tantos festivos de apertura, en Navidad con un par sería suficiente. Luego, debería haber más rotación de plantillas y que las contrataciones sean duraderas y de calidad, pero lo más importante es concienciar a los consumidores de que no hacen falta tantos días de apertura.

¿Como ve esta maratón de festivos de apertura?

Innecesaria. Hace 10 años no se abría los festivos y la gente tenía de todo igual, pero aún así el comercio sigue abriendo todos los días que le permiten.

Si son innecesarios, ¿por qué se mantienen?

El comercio textil del Eix Comercial se deja llevar por lo que diga el grupo Inditex, a pesar de que mucho pequeño comerciante asegura que no hace falta abrir tantos días y de que el coste de luz y de gas es más alto que los beneficios que le generan abrir esos días.

¿Las condiciones son diferentes para el personal de franquicias y del pequeño comercio?

Las horas extraordinarias en domingos y festivos son voluntarias y eso Inditex y las franquicias lo tienen muy claro. En el pequeño comercio, en cambio, no todo el mundo tiene el derecho a elegir si trabaja, porque son menos empleados, tienen miedo a represalias y tampoco pueden cambiarlo por más días festivos por falta de personal.

¿Cuántos festivos de apertura comercial serían razonables?

Ni uno. Consideramos que con estar abiertos todos los laborables de 9.00 a 21.00 horas es más que suficiente. La gente valora más poder conciliar y descansar que tener 50 euros más en el bolsillo.

¿Y cómo se puede acabar con este maratón comercial?

Educando y concienciando a la clientela de esta barbaridad de días abiertos. No hay otra.

¿Qué importancia tiene la campaña de Navidad para el pequeño comercio?

Es el mes más importante del año. Supone entre un 20 y un 40% de la facturación anual, depende del sector.

¿Va a más?

Es la época de más consumismo, siempre ha sido muy importante y se mantiene así. No está decreciendo.

¿Su principal competidor es el comercio online o las grandes cadenas y franquicias?

Internet es una herramienta que permite desarrollarnos, puede ser un gran aliado. No obstante, hay tres o cuatro grandes plataformas que arrasan y sí son nuestra competencia. Por su parte, las grandes cadenas de distribución marcan muchas políticas de descuentos que hieren al pequeño comercio porque no las podemos asumir, pero nos vemos arrastrados.

Muchos festivos de apertura comercial se concentran en Navidad. ¿Es necesario?

No. El pequeño comercio crece en el mundo online y los consumidores ya no necesitan ir a los establecimientos para hacer sus compras porque las pueden hacer tranquilamente con el móvil. Abrir uno o dos fines de semana como refuerzo para descongestionar las tiendas puede ser razonable, pero no vemos necesario mantener la maratón comercial a la que hemos llegado.

¿Qué le pareceque el Black Fraday se haya consolidado como apertura de la campaña navideña?

Es verdad que el Black Friday activa un poco las ventas, pero nos coge un poco a contrapié porque antes las rebajas se hacían después de las fiestas para liquidar estocks y ahora los descuentos son antes de Navidad.

Sea como sea ¿la Navidad sigue siendo la mejor época para el comercio?

Sí, es la época más fuerte del año. Que se pueda abrir tantos a los trabajadores les va bastante mal para la conciliación, pero hay que aprovechar que a la gente le gusta comprar en esta época. Al principio, en el puente, salen solo a mirar, a ver qué ven para regalar, pero si no estás abierto puedes perder clientes. ¿Es partidario de cambiar la regulación para que no se concentren ahora tantos festivos de apertura autorizada?

Se ha de regular de alguna manera para mejorar la calidad de vida en el comercio. La sensación es que estamos abiertos siempre, que se puedes hacer lo que quieras, y eso no pasa en otros sectores.

¿La campaña será buena?

Tenemos confianza en que sí. Hay bajado los tipos de interés y los ciudadanos tienen más renta disponible.

«Muchos van a trabajar enfermos y con ansiedad»

“Abriré todos los festivos porque estoy en el Eix. Si estuviera en otra zona, no lo haría. Y trabajo yo como autónoma, no la trabajadora que tengo contratada porque considero que no es necesario. El horario para comprar ya es bastante amplio. En la campaña de Navidad es verdad que se factura más, y nosotros trabajamos las comuniones y cuando los niños tienen vacaciones se acentúan las ventas. Se nos junta la campaña de Navidad con las comuniones”.

«Si estuviera en otra zona no abriría los festivos»

“Empezamos el martes con la campaña de Navidad, pero las ventas se concentran a partir del día 20 o 21, no antes, porque ya se han gastado dinero en compras en el Black Friday. Del 20 de diciembre al 5 de enero hay mucho movimiento, se factura sobre un 40% de todo del año. No abriremos todos los festivos porque hay mucho paseo y pocas ventas. No hace falta. Sí abriremos el 22 de diciembre, que hay más gente, y el 5 de enero, por Reyes”.

«Las ventas se concentran del 20 de diciembre al 5 de enero»

“Nosotros no abriremos todos los domingos. El 8 y 22 de diciembre seguro que sí y el 5 de enero, la víspera de Reyes. Quien quiere comprar, tiene tiempo más que de sobras. Toda la vida se ha abierto los festivos más próximos a Navidad, lo que no tiene sentido es abrir tantos. En este sector, la campaña del Black Friday y Navidad supone sobre el 40% de la facturación del año. Hay quien en octubre ya compra regalos y otros esperan al 5 de enero por la tarde”.

«No se debería abrir ningún día festivo»

“El Black Friday fue el arranque de la campaña de Navidad y mucha gente ya aprovecha para comprar regalos. Solo abrimos algunos de los festivos, solo los puedes abrir todos si eres un gran grupo con mucho personal. El 22 sí abriremos, pero el 5 de enero no creo. Los días fuertes abrimos al mediodía, cuando el resto del año no lo hacemos. Es la época más fuerte en cuanto a ventas, entre un 20% y el 30% de las de todo el año”.

«Nosotros no abriremos todos los domingos»

“Nosotros no abriremos todos los domingos. El 8 y 22 de diciembre seguro que sí y el 5 de enero, la víspera de Reyes. Quien quiere comprar, tiene tiempo más que de sobras. Toda la vida se ha abierto los festivos más próximos a Navidad, lo que no tiene sentido es abrir tantos. En este sector, la campaña del Black Friday y Navidad supone sobre el 40% de la facturación del año. Hay quien en octubre ya compra regalos y otros esperan al 5 de enero por la tarde”.

«Solo los grandes grupos pueden abrir siempre»

“El Black Friday fue el arranque de la campaña de Navidad y mucha gente ya aprovecha para comprar regalos. Solo abrimos algunos de los festivos, solo los puedes abrir todos si eres un gran grupo con mucho personal. El 22 sí abriremos, pero el 5 de enero no creo. Los días fuertes abrimos al mediodía, cuando el resto del año no lo hacemos. Es la época más fuerte en cuanto a ventas, entre un 20% y el 30% de las de todo el año”.

«Tenemos una maratón comercial innecesaria» «Hay que ganar calidad de vida en el sector»