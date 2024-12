El TSJC otorga la incapacidad total a un camarero por ser alcohólico

Publicado por Laura García Redactora Segre Verificado por Creado: Actualizado:

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya ha otorgado la incapacidad permanente total para su trabajo habitual a un leridano que ejerce como ayudante de camarero al ser alcohólico. El trabajador tuvo que acudir a la justicia después de que el Institut de la Seguridad Social (INSS) le denegara la incapacidad. Aunque el Juzgado Social 2 de Lleida falló en su contra, ahora el TSJC ha estimado su recurso y obliga a la Seguridad Social a reconocerle dicha incapacidad, con efectos desde noviembre de 2022, y con el derecho al percibo de una pensión mensual inicial del 55% de su base reguladora. Esta prestación es compatible con hacer otros trabajos.

En su sentencia, el tribunal relata que el demandante está afiliado a la Seguridad Social como ayudante de camarero, aunque en la actualidad presta servicios por cuenta de una entidad social como peón. En abril de 2022 causó baja temporal por un diagnóstico de epilepsia y crisis de psicosis relacionadas con el consumo de alcohol, para lo que estaba en tratamiento. En el informe de la evaluación médica se señaló que “es un no apto para la hostelería, ya que su situación es anterior a su vida laboral”. Tras valorar las diferentes pruebas, el TSJC concluye que su profesión comporta estar en contacto durante toda la jornada laboral con bebidas alcohólicas, “lo que facilita la posibilidad de consumo, absolutamente contraria al tratamiento de deshabituación a la que está sometiéndose, por lo que redundaría negativamente en su curación”. Incluso añade que “las mermas psíquicas del recurrente han generado que se adoptasen medidas judiciales de apoyo para personas con discapacidad al estar altamente comprometida su autonomía y capacidad de decisión”, por lo que estima que “no está en condiciones de llevar a cabo su profesión habitual”. No obstante, admite que podría revocarse la incapacidad si hay mejoría. La sentencia no es firme y cabe recurso ante el Tribunal Supremo.

Fue retirada a un albañil adicto a la cocaína tras recuperarse

■ Hace unos días se publicó una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Murcia en la que desestimaba el recurso de un albañil contra la decisión de retirarle la incapacidad permanente absoluta tras constatarse una mejoría en su estado de salud y su recuperación de una adicción a la cocaína. En este caso, este trabajador recibía una pensión del 100% de la base reguladora porque no podía llevar a cabo ningún tipo de empleo. En la incapacidad permanente total, se atribuye una pensión al considerar que no puede ejercer su profesión habitual, pero sí otras para las que no se esté limitado por dolencias físicas y/o psíquicas. Por norma general, las revisiones del estado de la incapacidad se hacen a los dos años. Existen varios tipos de incapacidad permanente: parcial, total, absoluta y gran invalidez.