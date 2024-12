Más controles de Mossos y Urbana en L'Horta: “Los ladrones campan a sus anchas mientras nosotros estamos presos en nuestras casas”

Publicado por Albert Guerrero Periodista Lleida Verificado por Creado: Actualizado:

Las familias Clop y Vidal, cuyas casas de la partida de Montcada fueron asaltadas y quemadas por ladrones el pasado sábado, presentaron ayer la Plataforma Segura, una iniciativa para conseguir que se endurezca la ley contra los robos. “Es una injusticia muy grande. No es justo que no podamos salir de casa. Toda esta rabia nos ha movido a impulsar esta plataforma en la que queremos que haya la máxima implicación ciudadana”, afirmó una emocionada Anna Clop, que no pudo contener las lágrimas mientras recibía un caluroso aplauso por parte de los más de 40 vecinos de l’Horta que asistieron a la presentación, que tuvo lugar en Col·legi de l’Advocacia de Lleida.

Por su parte, Yolanda Vidal aseguró que “como bien dijo el otro día una vecina, los ladrones campan a sus anchas mientras nosotros estamos presos en nuestras casas porque tenemos miedo a salir. Porque si salimos, nos entrarán a robar”. Vidal añadió que “estamos desesperados, sentimos rabia, impotencia e indefensión”. El abogado Pau Simarro, asesor de la plataforma, explicó que “hoy [por ayer] empezamos a recoger adhesiones de otros vecinos pero queremos que sea un movimiento ciudadano más amplio, no solo de l’Horta y de Lleida”. También anunció que lo primero que harán será presentar una moción en el pleno de la Paeria para conseguir el apoyo de los grupos políticos a sus demandas.

Además, se presentará como acusación popular en los juicios que haya contra los sospechosos y recordó que “en estos dos últimos casos, los delincuentes pueden enfrentarse a condenas de hasta diez años por los delitos de robo y de incendio”. Otros vecinos que asistieron a la reunión, que también han sido víctimas de robos, reclamaron que haya medidas urgentes y lamentaron “la impunidad que tienen los ladrones”.

Precisamente, los Mossos d’Esquadra y la Guardia Urbana llevaron a cabo ayer por la noche un macrocontrol en l’Horta para evitar nuevos asaltos. Por su parte, el alcalde, Fèlix Larrosa, se reunió esta semana con los afectados y miembros de la plataforma y se volverá a encontrar con ellos la próxima semana. El alcalde ya ha propuesto en el Parlament la organización de una reunión entre los portavoces de los diferentes grupos parlamentarios y los representantes de la plataforma para analizar acciones que puedan aplicarse para endurecer la ley contra los robos (ver deglose).

Larrosa pide a la Generalitat un plan de choque

El alcalde Larrosa ha transmitido a las conselleries de Justícia e Interior la necesidad de actuar con contundencia. El primer edil ha mantenido contactos con Interior para organizar “lo antes posible” un encuentro de la consellera Parlon con la plataforma y, por otra parte, celebrar una reunión para poner en marcha un plan de choque, según informó la Paeria, que recordó que sigue trabajando para tomar las medidas que sean necesarias para garantizar la seguridad.