Las terrazas de Lleida bajo lupa municipal

El ayuntamiento ha impuesto en el último mes al menos seis multas a locales de hostelería porque sus terrazas superaban el aforo máximo autorizado. Unas sanciones que llegan después de que el pasado verano el gobierno municipal anunciara una campaña de inspecciones a los bares y restaurantes de la capital para asegurarse de que cumplan la normativa, lo que comportó entonces que solo en junio se expedientaran a más de una decena por superar los aforos en sus terrazas, por no tener actualizado el control periódico, no disponer de la póliza de seguro obligatoria o incumplir el horario establecido por licencia. Sin embargo, las últimas seis sanciones impuestas y notificadas a locales este último mes son exclusivamente por superar el número de mesas y sillas permitido en su exterior.

Las multas más cuantiosas son de 1.500 euros y las ha impuesto al bar Brutus de Pardinyes, al Fuente de Soda de Rambla Ferran, al Lavendish de Balmes y a Lo Carrincló de Lluís Besa. En el primer caso, la Guardia Urbana sancionó al Brutus con esta cuantía tras constatar que el 6 de septiembre tenía 42 mesas en la terraza cuando solo podía tener 10, un 320% más de lo permitido. Por otro lado, para los titulares del Fuente de Soda la sanción fue la misma por no tener el permiso correspondiente. La Urbana inspeccionó el local en agosto y pidió a sus titulares la autorización de terraza. Estos alegaron que sí tenían permiso, pero que no tenían el documento en ese momento. Semanas después el departamento de licencias de la Paeria constató que no tenía ninguna autorización para ocupar la vía pública, por lo que lo sancionaron al haber cometido una falta grave.

Por otro lado, el bar Lo Carrincló fue sancionado a mediados de noviembre porque en una inspección hecha en mayo el consistorio detectó que había 20 mesas en la terraza cuando solo podía tener 12, mientras que el bar Lavendish también fue multado con 1.500 euros por tener durante varios días de verano y de otoño hasta 19 mesas en la terraza cuando solo tiene permiso para 5, un 280% más de lo permitido.

La Guardia Urbana también sancionó con 1.200 euros por el mismo motivo a otro bar que está a escasos metros del Lavendish, el Da Vinci, después de que agentes detectaran que tenía 16 mesas en la terraza y solo tenía autorización para 9. En este sentido, cabe señalar que la zona de bares de Balmes ha sido una de las que ha tenido más inspecciones, ya que también es una de las más concurridas de la ciudad y cuenta con una mayor concentración de bares y terrazas. De hecho, algún establecimiento de Balmes también han sido sancionado por servir alcohol a menores de edad. Otro de los locales de hostelería sancionados es uno de los más conocidos del Eix Comercial, Lo Marraco. En este caso el motivo es que la Paeria constató que en mayo tenía 8 mesas de más del límite fijado, que es de 20. Sus propietarios presentaron alegaciones, que fueron rechazadas y el expediente ha concluido con una multa de 900 euros.