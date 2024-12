Multan por error por aparcar en el Camp d'Esports el jueves

Publicado por Marc Carbonell Lleida Verificado por Creado: Actualizado:

La Guardia Urbana multó por error a vehículos que la madrugada del pasado jueves estaban aparcados en el parking del Camp d’Esports. Normalmente está prohibido estacionar en esta zona los jueves de 00.00 a 17.00 horas porque es donde se instala el mercadillo, pero el día 26 no celebró al ser Sant Esteve. Sin embargo, la Urbana impuso multas de 100 euros –50 con la reducción– de todas formas y una decena de coches fueron llevados al depósito. No obstante, un afectado afirma que a las cuatro de la madrugada el parking estaba prácticamente lleno y asegura que “todos los coches tenían un papel con la multa”. La Paeria lamenta “las molestias ocasionadas” y explica que “los expedientes de denuncia no se tramitarán, y si se tienen que pagar las sanciones se devolverá el importe de la multa”. Añade que los propietarios de los vehículos llevados al depósito los retiraron sin cargos (este trámite cuesta habitualmente 154,80 euros).