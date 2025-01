Los menús sin carne de cerdo indignan a los ganaderos

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

“No tiene ningún sentido que se excluya de la dieta la carne de cerdo, la producimos aquí y es saludable”. Así valoró Rossend Saltiveri, responsable del sector porcino en Unió de Pagesos la decisión del ayuntamiento de eliminarla de los bocadillos y de los menús del comedor social municipal de la Panera. “Pediremos al ayuntamiento que lo replantee”, afirmó, e indicó que “una dieta equilibrada y sana ha de incluir la carne de cerdo, que además es de proximidad”. Saltiveri recordó que hace un tiempo también hubo polémica por la supresión de la carne de cerdo de menús escolares en Barcelona, y que su sindicato reivindicó también que se mantuviera.

Por su parte, Jordi Siscart, de JARC, manifestó que “no lo vemos correcto y no estamos de acuerdo con que se aparte un producto cárnico que se elabora en Lleida, que es una de las principales productoras del estado”. En esta línea, opinó que habría que ofrecer dos opciones: una para las personas que quieran carne Halal y otra para las que quieran carne de cerdo. Destacó que en Lleida “hay muchos ganaderos del sector porcino”, y consideró que el hecho de que las instituciones públicas estén eliminando esta carne de menús que dependen de ellas, como por ejemplo en comedores escolares de Barcelona, supone “un menosprecio” para estos ganaderos. Por último, señaló que su organización tiene previsto decidir hoy si reclama formalmente al ayuntamiento que rectifique esta decisión.

Pere Roqué, de Asaja, destacó que hace pocos días “el conseller de Agricultura dijo que el 50% de los menús de equipamientos públicos debían estar hechos con productos de proximidad, y está claro que en Lleida la carne de cerdo lo es”. Precisó que entiende que haya usuarios del albergue que no quieran comer cerdo y que puedan optar por menús que no incluyan esta carne, pero indicó que también hay otros que sí quieren comerlo. También dijo que pedirán a la Paeria que rectifique. “Creo que alguien no ha calculado la importancia de que la carne de cerdo esté presente en el menú”, añadió, y apuntó que “pienso que el alcalde no lo sabía”.

Tal como publicó este diario ayer, el nuevo contrato de prestación del servicio del comedor social municipal establece por un lado que los bocadillos de embutido no podrán llevar carne de cerdo, y por el otro, indica que tampoco podrá haber en los menús de los almuerzos y cenas y que la carne debe tener el certificado Halal, que acredita que se ha seguido un proceso respetuoso con los principios de la religión musulmana.