De la Universitat de Lleida al top 50 del MIR

Publicado por Marc Carbonell Lleida Verificado por Creado: Actualizado:

El sevillano Jonathan Vargas, graduado en Medicina de la última promoción de la Universitat de Lleida (UdL), ha conseguido la 45 mejor nota de entre los 13.771 aspirantes que se presentaron al examen MIR del pasado 25 de enero. Explica que “me empecé a preparar desde el principio del último curso para poder ir un poco más tranquilo en la recta final, y desde junio hasta enero fui a una academia de Oviedo para prepararme con clases, simulacros y muchas horas de estudio”. Detalla que los últimos meses estudió unas diez horas de lunes a viernes, pero “intenté respetar mucho mis horarios de descanso, continué haciendo deporte a diario y los fines de semana organizaba planes con mis amigos, lo que me ayudó a desconectar y a no acabar saturado”. Destaca la importancia de cuidar la salud mental y añade que “mi familia y amigos me dieron muchas fuerzas, sobre todo durante los dos últimos meses, cuando estaba un poco más desgastado”.

Vargas aterrizó en Lleida desde Sevilla hace casi siete años. “Está muy lejos de mi casa, pero he estado a gusto y decidí quedarme toda la carrera”. El joven considera que Lleida destaca por su gran ambiente universitario, que “me ayudó a sentirme cómodo y da mucha vitalidad a la ciudad”. Asimismo, asegura que “la facultad de la UdL me gustó y es muy cercana, nos conocemos todos porque somos pocos y pude resolver ‘de tú a tú’ los problemas administrativos que tuve, algo que no pasa en muchos sitios”.

Cuando llegó a Lleida, Vargas no sabía nada de catalán. Explica que “al principio me asustó un poco, pero me acostumbré en los primeros dos o tres meses porque es bastante parecido al castellano”. Después de hacer muchas clases y varios exámenes en catalán, el sevillano asegura que “el idioma no me pareció ningún problema” para venir a estudiar a Catalunya.

En unos pocos meses, Vargas deberá escoger una de las 9.007 plazas de Médico Interno Residente (MIR) que el ministerio de Sanidad oferta para 46 especialidades médicas. El joven, que duda entre Cardiología y Dermatología, explica que “vuelvo a casa después de casi siete años, ahora investigaré cómo funciona la docencia de cada una en Sevilla”. Vargas asegura que “me gustaría trabajar en la sanidad pública para aportar algo al sistema y ayudar a las personas vulnerables”, pero alerta de su situación de “mucha precariedad, con una importante falta de personal por unas condiciones laborales muy malas”. Por otra parte, valora que su examen MIR fue “bastante injusto, con preguntas ambiguas y respuestas un poco contradictorias. Nos preparamos y esforzamos mucho, merecemos un exámen digno y que el ministerio esté a la altura de los opositores”.

Una pareja rusa consigue el primer y el cuarto puesto del Estado

Hasta 4 aspirantes extracomunitarios han conseguido una de las diez mejores notas de todo el Estado en el último examen MIR. El primer y el cuarto mejor resultado provienen de la Universidad Estatal de San Petersburgo, en Rusia. Son Oleg Logunov y Dolla Logunova, una pareja de médicos colegiados en Valencia que tienen un hijo. Asimismo, el quinto y el sexto puesto son de estudiantes argentinos: de Buenos Aires y Córdoba, respectivamente. Los 6 puestos restantes del top 10 provienen del Estado. El tercer y octavo son de estudiantes de la Universitat de Barcelona.Prácticamente todas (el 99,86%) las personas que se presentaron a la prueba la superaron. El 64,59% son mujeres, y el 35,41% hombres. En la de Medicina hubo 15.114 inscritos, de los cuales se presentaron 13.711, el 90,72%. Medicina Familiar y Comunitaria, la especialidad con un mayor déficit en la sanidad pública, es la que cuenta con más plazas, 2.508.