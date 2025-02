Empresarios leridanos dicen que la reducción de la jornada laboral hará subir los precios

Publicado por Marc Carbonell Lleida Verificado por Creado: Actualizado:

Empresarios leridanos que ocupan puestos directivos en grandes empresas familiares de venta al detalle coinciden en que la reducción de la jornada laboral que impulsa el Gobierno central obligará a reducir horarios o contratar más personal, lo que aseguran que forzará una subida de precios o una disminución de sus servicios. “Reducir nuestro horario es difícil, deberemos ser más eficientes con los trabajos que no tienen que ver con la atención al público”, explicó la directora de tiendas de BonÀrea, Teresa Alsina, ayer en la jornada que la asociación catalana de la empresa familiar del retail (Comertia) organizó en el Ocine Premium. “El espíritu del bienestar está bien, pero si la bajada de la jornada solo aporta un aumento de la inflación acabaremos dejando una sociedad más pobre”, valoró.

Por su parte, en las perfumerías Gotta “analizaremos tienda a tienda, y en las que mantengamos los horarios deberemos asumir más costes”, dijo su director general, Carlos Caus. “Supondrá un coste que encarecerá el producto y repercutirá en los consumidores”, lamentó su homónimo de Torrons Vicens, Àngel Velasco. Mientras, el director general de las tiendas de zapatos Zacaris, Toni Badias, explicó que “hay horas en que nuestras tiendas están abiertas y no hay clientes, en nuestro caso quizás es más prudente acortar horarios”. Asimismo, el director de Rodi Motor Services, Josep Esteve, aseguró que “no tenemos mecánicos y no sé qué solución encontraremos, nos tocará subir precios”. El presidente de Comertia, Ignasi Pietx, explicó que “mañana (hoy) voy a Waterloo a hacer presión a Junts para que no se apruebe la reducción”.

En el debate también se trataron las oportunidades de la venta online y la IA, así como las necesidades de Lleida en infraestructuras y vivienda. “Se tendría que ampliar la cobertura 5G, internet falla mucho en Bell-lloc”, aseguró Badias. Los empresarios lamentaron la falta de conexiones ferroviarias y Esteve añadió que “en Lleida hay más de 5.000 camiones, necesitamos más parkings”. También se discutieron las causas de la ‘fuga’ de empresas a Aragón. “La burocracia es la misma, pero su voluntad para colaborar reduce los plazos a la mitad”, aseguró Alsina. Asimismo, el director general de Ocine, Jordi Agustí, explicó que “estamos muy satisfechos” dos meses después de abrir el multicine en la ciudad. “Los cines pueden quedar caducos en poco tiempo y solo los inauguramos donde tenga sentido”, añadió. La charla fue moderada por Rafel Oncins, directivo de Plusfresc.

El alcalde, Fèlix Larrosa, afirmó que en la ciudad “se detecta una fuga de clientes” y detalló que la mayoría de los que marchan para comprar van a Barcelona, Andorra y Zaragoza.

“El absentismo se ha disparado a raíz de la Covid de forma alarmante”

n “El absentismo laboral se ha disparado desde la pandemia de forma alarmante”, afirmó Pietx, que lo definió como una “lacra social” y detalló que los 60 comercios catalanes asociados a Comertia lo sufren en tasas de entre el 5% y el 10% de media, con algunos casos que alcanzan el 15%. “Cuando estamos enfermos tenemos derecho a estar de baja, pero se está convirtiendo en un abuso”, añadió. En Rodi Motors “el 80% o 90% de las bajas son reales, tenemos una media de 10 trabajadores por taller y nuestro sistema de retribución es grupal, por lo que si alguien falla perjudica al resto”, explicó Esteve. Asimismo, en Gotta “nuestra tasa de absentismo era del 1,5% en 2020, pero ahora alcanza el 5,5%”, lamentó Caus. “Las autoridades deben tomar conciencia de que este contagio va a más”, añadió. Finalmente, Oncins instó a “agilizar las pruebas médicas y los resultados para poder agilizar las altas”.