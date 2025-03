Empremta lila per a la plena igualtat

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

L’institut Guindàvols compta amb una assemblea feminista integrada per quatre noies que promouen accions perquè el centre sigui un lloc segur i igualitari per a tothom, dinamitzant d’aquesta manera un projecte de coeducació que ja es va posar en marxa el curs 2008-2009.

Com cada dimarts des de principis de curs, es queden a dinar per trobar-se a l’aula 1. El centre es torna un espai més tranquil a la tarda i la Sofia, la Irune, l’Adja i la Belinda s’asseuen per parlar de la coeducació a l’institut. La Sofia és una apassionada dels musicals i de l’handbol; a la Irune li encanta escoltar música i jugar a voleibol; l’Adja, en canvi, és una gran aficionada a les pel·lícules amb finals tràgics i a la lectura; i la Belinda comparteix amb la Irune la passió pel voleibol i la música. Elles són l’assemblea feminista de l’institut Guindàvols. “Considerem que la nostra veu és molt important i la volem alçar per fer del nostre centre un lloc segur i igualitari per a tothom”, ens diuen sense dubtar-ho.

Les noies de l’Assemblea Feminista reconeixen que encara queda camí per recórrer, però són optimistes: «Opinem que s’està fent molt bé. Les activitats són dinàmiques, divertides i interessants. Creiem que encara s’han de millorar algunes actituds que veiem molt sovint a classe: comentaris masclistes i homòfobs que es diuen quan es parla del tema o ridiculitzacions d’algun company o companya de classe per la seva conducta. Encara hi ha temes que s’han d’explicar més a fons com el del feminisme, que tot i que se’n parla, la gent no sap el que realment vol dir i ens en podem adonar amb comentaris com: “Jo no soc ni feminista ni masclista, jo soc igualitista”, comentaris de gent que clarament no entén el que és. També es parla poc sobre el tema de l’LGTBIQ+ fòbia. D’aquest potser se’n sap una mica més, però encara se senten comentaris com: “Si no fas això és que ets gai” o més ofensius encara. Tot això ens ha fet pensar en com funciona la coeducació del nostre centre. Les activitats que es realitzen són, com ja hem dit, dinàmiques, divertides i interessants, però des del nostre punt de vista hauríem de fer-ne més els dies de cada dia o a les hores de tutoria i no només els dies assenyalats com el 8 de març o el 25N.»

“Creiem que és molt important tenir una assemblea feminista a l’institut perquè ens proporciona un espai segur per parlar sobre temes que ens afecten a totes. Sovint, a l’escola o a la societat, ens trobem estereotips que no ens agraden i que ens fan sentir invisibles, però quan tenim un espai com una assemblea, podem compartir les nostres opinions, aprendre d’experiències d’altres i donar-nos suport mútuament.” Aquesta assemblea també és una manera de conscienciar tant nois com noies sobre la importància de la igualtat de gènere i de trencar les barreres que encara existeixen en la nostra societat. No es tracta només de parlar de les desigualtats que patim, sinó també de com podem canviar certes dinàmiques junts i juntes. Per tot això, “és fonamental tenir una assemblea feminista a l’institut, permet expressar-nos, aprendre i, sobretot, construir un entorn més respectuós i igualitari per a tothom”.

El Guindàvols desenvolupa des del curs 2008-2009 un projecte d’innovació pedagògica consolidat com a equip de millora (reconegut pel Departament d’Educació el 2019) en les etapes de Secundària, Batxillerat i Cicles Formatius. El centre es va acollir a un programa inicial d’innovació educativa fomentat per la conselleria, previst per al bienni 2008-2010. Acabat el bienni, es va decidir continuar ja com a signe identitari del centre, reconvertint l’equip de gestió del projecte en un equip de millora de caràcter estable (Equip de millora COEDUCACIÓ: Eduquem per a la igualtat). En aquell moment, érem encara pocs els centres que focalitzaven activitats en la coeducació. El sentit d’aquestes activitats és fer visible entre tota la comunitat educativa la necessitat de promoure la igualtat de gènere i la no-discriminació per

raó de gènere. Durant tots aquests anys hem promogut un grup de treball de coeducació, on també hi ha participat professorat d’altres centres. Totes aquestes actuacions han estat importants per educar el nostre alumnat en el respecte cap a les diferents formes d’entendre el gènere. A més, en el marc dels Premis Recerca Jove, el Guindàvols ha guanyat el Premi Reginó de Centre 2024 per la seva tasca impulsora de l’equitat de gènere i prevenció de violències sexistes.

Les activitats de coeducació tenen tant d’arrelament que ja formen part de la planificació anual de tot el centre. De fet, hi ha un grup de professorat actiu de forma ininterrompuda des de fa més de 18 anys que participa i s’implica per tirar endavant activitats per tal de conscienciar i visibilitzar aquells dies rellevants del calendari. Cada curs es fan activitats en dates assenyalades com el 25 de novembre, Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència vers les Dones; l’11 de febrer, Dia Internacional de les Dones i les Nenes en la Ciència; el 8 de març, Dia Internacional de les Dones; i, d’uns anys cap aquí, el 17 de maig, Dia Internacional Contra l’LGTBIQ+ fòbia. Totes les accions tenen un objectiu clar que es transmet diàriament: la sensibilització sobre qualsevol discriminació i desigualtat, sigui per orientació sexual, condició sexual i/o gènere.

Cada esdeveniment comença amb la redacció d’un manifest unitari de centre que es llegeix al vestíbul. Després, durant una jornada, una setmana o un mes, es treballen les activitats proposades; el resultat i el producte elaborat es mostra i es comparteix als passadissos del centre. Cal destacar entre les moltíssimes activitats que s’han fet al llarg d’aquests més de vint anys el visionat de pel·lícules com Carmen y Lola, Figures ocultes, Les sufragistes, La bicicleta verda, etc. L’elaboració de polseres amb logos com el #HearMeToo o el #LliuresISensePor. També s’han fet concursos de dibuix i fotografies sobre feines invisibles, presentacions orals en diverses llengües estrangeres, elaboració de murals i vídeos commemoratius, posada en escena d’un mannequin challenge, exposicions al centre sobre dones de Lleida als carrers de Lleida i posterior gimcana, anàlisi de cançons amb missatges sexistes, dinàmiques com l’eina “Tabú”, conferències de científiques i tecnòlogues rellevants made in Guindàvols, anàlisi de titulars sexistes en diaris esportius, activitats variades per trencar estereotips sobre l’amor romàntic, o denunciar l’abús sexual en menors d’edat com a El sostre groc… per esmentar-ne només unes quantes.

El projecte assemblees feministes als instituts (AFI) està dinamitzat i promogut per l’Associació Lika amb la col·laboració de la Diputació, la Coordinadora d’ONGDs i AMS i de l’ACCD (Generalitat). Aquest projecte es va iniciar el curs 2021-2022 i, des de llavors, el Guindàvols s’hi va adscriure amb la idea d’animar l’alumnat motivat i amb ganes de canviar les coses perquè la igualtat de gènere i la diversitat sigui real i més propera. L’AFI pot generar multitud d’accions al centre, a la comunitat o bé ser un grup de reflexió i creixement feminista. Nosaltres hi participem en les dates assenyalades i fem propostes des de la nostra visió per millorar l’entorn del nostre Institut. Cada any podem decidir si seguim o no a l’AFI. Tenim un grup nombrós de membres que n’han format part durant aquests 4 anys. Ens reunim tots els dimarts de 15.00 h a 17.00 h en un espai destinat específicament per a nosaltres i sempre comptem amb el recolzament de les coordinadores de coeducació del centre, la Carol Castro i la Cristina Costa. Amb el poc temps que portem, aquest curs hem fet cartells relacionats amb diferents tipus de violències i els hem penjat a l’institut pel 25N; hem fet una exposició amb uns penjadors amb frases relacionades amb el 25N de l’alumnat d’ESO i Batxillerat del centre; també hem organitzat i revisat els llibres de coeducació de la biblioteca de l’institut per crear un espai més visible de lectura coeducativa i hem proposat i comprat més llibres coeducatius per aquest espai. D’altra banda, hem creat un compte d’Instagram @lilaalacor on setmanalment compartim contingut que ens inquieta, interessa i ens dona a conèixer com a grup.

Les experiències dels estudiants de Secundària

Com es perceben entre els alumnes del centre els aspectes rellevants de la coeducació? Amb aquest objectiu s’ha passat una enquesta a tot l’alumnat d’ESO i Batxillerat, que han respost un total de 330 alumnes dels quals 172 són noies i 158 nois. Un 63,5% s’autodefineix com a feminista, el 23,9% no sap com definir-se, el 9%, com a masclista i el 3,7%, femellista. Veure que la majoria és feminista ens fa pensar que avancem més com a societat, tot i els missatges recents que llegim a la premsa sobre l’auge del masclisme. Hem valorat el percentatge de persones que no saben com definir-se i en part és degut al rebuig creixent que hi ha envers el terme feminista. Això ens deixa tan sols un 12,7% d’alumnat a favor de postures desigualitàries.

Pel que fa a la percepció de la discriminació per gènere, la majoria (66,4%) no l’experimenten a l’institut, cosa positiva. No obstant això, un terç de l’alumnat (33,6% en total) experimenta algun tipus de discriminació, sigui de manera constant (17,3%) o ocasional (16,3%). Aquestes dades suggereixen que encara hi ha feina a fer per aconseguir un entorn educatiu completament igualitari.Sobre la lliure expressió de la identitat sexual al centre, un 53,5% diu que la pot manifestar, mentre que el 46,5% experimenta alguna forma de restricció. Això suggereix que encara s’han de tractar en profunditat temes d’inclusió i acceptació de la diversitat sexual. Quan parlem d’agressions sexuals, ens trobem que un 40,5% considera que l’institut és un espai lliure d’agressions sexuals, mentre que un 39,5% creu que no ho és, i un 19,9% diu que és segur només de vegades. Aquestes dades ens revelen una realitat força polaritzada. Per una banda, estem satisfetes perquè s’ha aconseguit posar en valor els diferents tipus d’agressions sexuals, no només la penetració. L’alumnat té més consciència sobre el tema, tot i que encara veiem que es perpetuen actituds masclistes que deriven en agressions sexuals (físiques, verbals...), per la qual cosa la nostra tasca encara és molt necessària.Finalment, hem volgut conèixer l’opinió sobre les activitats coeducatives que es fan. Amb goig, hem comprovat com tot l’alumnat enquestat ha comentat que almenys una li ha cridat l’atenció i ha gaudit fent-la.