Una empresaria de Lleida niega haber falsificado firmas de un trabajador y mantiene que le pagó las nóminas en efectivo

La Audiencia de Lleida ha juzgado este miércoles a la administradora de una inmobiliaria de la capital del Segrià acusada de falsificar la firma de un trabajador que había denunciado a la empresa por impago. Según la Fiscalía, la mujer presentó recibos de nóminas falsificados para que el juzgado de lo social desestimara la reclamación económica presentada por el trabajador. Durante el juicio, la acusada lo ha negado, ha afirmado que pagó en efectivo las tres nóminas al empleado y que probablemente él la denunció porque no le había renovado el contrato. Por su parte, el trabajador ha ratificado que él no firmó ninguna nómina y un mosso que ha comparecido como perito ha declarado que el estudio caligráfico de las firmas concluyó que eran falsas.

El hombre trabajó en la empresa durante tres meses y presentó una demanda en febrero del 2020. Según la Fiscalía, durante el procedimiento ordinario de reclamación de la deuda en el juzgado de lo social, la administradora de la inmobiliaria presentó recibos de nóminas falsificados correspondientes al periodo comprendido entre noviembre del 2018 y en febrero del 2019, con la intención "de engañar" a la jueza para que diera la razón a la empresa.

Aunque no se ha podido demostrar quién estampó la firma en los documentos, el ministerio público ha mantenido la petición de 2 años de prisión para la procesada y el pago de 1.000 euros por daños morales por un delito de falsedad en documento privado en concurso con un delito de estafa procesal en grado de tentativa. Según la fiscal, "aunque no se haya podido demostrar que lo firmara ella, sí que era la responsable que se presentaran aquellas nóminas porque era la única beneficiada".

Versiones contrapuestas

Durante el juicio, la acusada ha explicado que el trabajador "no quería que le hiciéramos un ingreso bancario porque, según él, tenía las cuentas embargadas y obligaba a la chica que llevaba la contabilidad a pagarle en mano". "Él firmaba la nómina y se le pagaba en mano", ha añadido. La propietaria de la inmobiliaria ha insistido en que ella no se encargaba del papeleo y que no sabe hacer "una nómina ni documentación". "En ningún momento he falsificado ninguna firma porque no tengo ninguna necesidad. La cantidad que él cobraba era miserable y no tengo por qué arriesgar mi integridad por este importe", ha lanzado en el último turno de palabra.

Previamente, el trabajador ha explicado que cuando le exhibieron las nóminas durante la vista en el juzgado de lo social se dio cuenta de que aquella no era su firma. El hombre ha declarado que dio un número de cuenta a la empresa, pero que "nunca" le ingresaron las nóminas. Durante la vista le han mostrado las nóminas otra vez y el trabajador ha insistido en que la firma que consta no es la suya. "No se parecen en nada", ha subrayado.

Por su parte, una administrativa ha declarado que el hombre firmó dos nóminas delante suyo en la oficina y que se le entregaban cheques al portador. Una comercial ha explicado que el hombre firmó delante suyo la tercera nómina y el finiquito, y que se le entregó un sobre. Durante el juicio también ha declarado --a petición de la defensa-- el propietario de un bar del lado, el cual ha declarado que un día el trabajador "vino enfadado porque no lo habían renovado y dijo que 'le metería la vida a aquella hija de puta'".

El estudio caligráfico concluye que alguien imitó la firma del trabajador

El juzgado encargó una pericial caligráfica a los Mossos d'Esquadra para analizar la veracidad de las firmas. Un agente ha explicado que concluyeron que las firmas eran imitadas y que no las había hecho el denunciado, pero que no podían determinar la autoría. Según el perito, cuando las firmas son originales la tensión del bolígrafo se mantiene y no hay pausas en la trazada, pero en este caso se observaba un paro y otras diferencias con la firma auténtica.

La defensa ha solicitado al tribunal la absolución de la procesada por falta de pruebas y, en caso de condena, una pena de 360 euros de multa por una tentativa de estafa procesal con el atenuante de dilaciones indebidas. La abogada ha manifestado que el trabajador denunció su jefa por "animadversión" y que el informe pericial de los Mossos "no es lo bastante concluyente". El juicio ha quedado visto para sentencia.