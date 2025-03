Piden cárcel para una empresaria por falsificar la firma de un empleado

Publicado por Albert Guerrero Periodista Lleida Creado: Actualizado:

La administradora de una inmobiliaria de Lleida negó ayer ante la Audiencia de Lleida que hubiera falsificado la firma de un empleado en tres nóminas y añadió que el denunciante cobró en efectivo. Sin embargo, los Mossos d’Esquadra, que efectuaron una pericial caligráfica, concluyeron que las firmas eran falsas y que no las había hecho el denunciante, aunque que no podían determinar la autoría. La acusada se enfrenta a una condena de dos años de prisión por un delito de falsificación en documento privado en concurso con un delito de tentativa de fraude procesal, que es la pena que solicita el Ministerio Público. La fiscal afirmó que “aunque no se haya podido demostrar que lo firmara ella, sí era la responsable de que se presentaran esas nóminas [en el pleito laboral contra el empleado] porque era la única beneficiada” y lo hizo con la intención de “engañar” a la jueza para que diera la razón a la empresa.

La acusada afirmó que “él firmaba la nómina y se le entregaba el dinero porque así lo pidió porque tenía un embargo. Además, yo no me encargaba de la contabilidad”. Dos exempleadas corroboraron esta versión. En cambio, el denunciante explicó que lla llevó a juicio porque no le pagó y entonces descubrió que le habían falsificado la firma. Además de la pena de cárcel, la Fiscalía pide 360 euros de multa y 1.000 de indemnización.