Pública y concertada se reivindican en la apertura de la preinscripción

La preinscripción escolar para el próximo curso 2025-2026 arranca hoy y tanto la pública como la concertada se reivindican y ponen de manifiesto sus necesidades. Por la mañana, se presentó en Barcelona la plataforma La Pública, l’Escola de Tothom, que cuenta con 22 organizaciones adheridas, entre ellas la federación de asociaciones de familias aFFaC, los sindicatos USTEC, CCOO y SEPC, la Fundació Bofill, la asociación de docentes Rosa Sensat e incluso la PAH y el Sindicat de Llogateres. Su principal reclamación es que Educación dé marcha atrás en el cierre de grupos en la escuela pública, que cifran en 111 en toda Catalunya, y para ello han solicitado una reunión “urgente” con el departamento y han convocado una movilización el día 29 en Barcelona. El presidente de la aFFaC, Jordi de Carreras, acusó al Govern de “contraprogramar” el sistema público, ya que al cerrar grupos “se empuja” a las familias hacia la concertada, en la que hay grupos que “sistemáticamente no se llenan”, situación que opina que contribuye a la sobreoferta y la segregación escolar. Reclaman una planificación a diez años y cerrar conciertos que no responden a la función de “complementar el sistema público donde este no llega”. Asimismo, Lidón Gasull, directora de aFFaC, criticó que en la ESO “muchos centros están con ratios por encima de lo legalmente establecido”.

Por la tarde, representantes de la escuela concertada de Lleida analizaron el panorama educativo actual y los retos de futuro en un debate en la Llotja con representantes de los grupos municipales. Verónica Upton, directora de Fedac, y Natàlia Rubio, del Episcopal, ambas del integrantes del comité organizador, defendieron la importancia de su coexistencia con los centros públicos para que las familias tengan la “libertad” de elegir a la hora de inscribir a sus hijos en la escuela que prefieran. Rubio apuntó que la concertada también está implicada en la lucha contra la segregración, igual que la pública, pero remarcó que para ello necesitan recibir más recursos puesto que consideran que en la actualidad están “infrafinanciados”. En este sentido, Upton remarcó que uno de sus principales retos es “poder contar con la financiación y recursos humanos necesarios para atender la diversidad de alumnado en condiciones de calidad e igualdad”. Además, añadió que, “a nivel municipal, pedimos el acompañamiento de la Paeria en aquello donde no llega Educación”. “Somos trece escuelas concertadas que queremos fomar parte de la oferta educativa de la ciudad como una opción más y dar respuesta a la libre elección de las familias”, subrayó.