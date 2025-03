Multas erróneas de la Urbana de hace 3 meses, todavía no anuladas

La Guardia Urbana multó el jueves 26 de diciembre de madrugada a los vehículos que estaban aparcados en el parking de Camp d’Esports porque es donde se instala el mercadillo semanal, pero ese día, al ser Sant Esteve, no se celebró. En ese momento, el ayuntamiento reconoció el error y aseguró que los expedientes de denuncia no se tramitarían y que devolvería el importe de las multas de las personas que ya las han pagado. Sin embargo, casi tres meses después todavía no se han anulado las multas y a conductores que fueron sancionados les sale que está pendiente de pago. Así lo han asegurado y demostrado personas afectadas por esta situación, que ven “indignante”. Una señaló que “he llamado varias veces al ayuntamiento después de ver que en la web de tributos todavía me salía pendiente de pagar y un trabajador me dijo que no me preocupara, que estaban pendientes de anularlas vía decreto, ¡Pero es que ya ha pasado casi un trimestre!”. Añadió que en la web municipal “si selecciono la opción de pagar todos los tributos pendientes, como por ejemplo el IBI, me incluyen también el pago de la multa cuando no tendría ni que salir, deberían haberlas anulado hace semanas”.

Desde el gobierno municipal aseguraron que han atendido todas las consultas al respecto y que están en vías de resolver esta situación. Remarcaron que los ciudadanos multados no deberán pagar nada ni presentar ninguna solicitud o alegación. En el caso de que la hayan abonado, apuntaron que se ha tramitado la devolución de oficio y que la Paeria les ha enviado un requerimiento para que aporten su cuenta bancaria para devolverles el dinero. En el resto de casos se ha tramitado la revocación de oficio y esta semana cerrarán los expedientes. Añadieron que la multa les sale pendiente de pago en la web municipal porque aún se está tramitando su anulación “aunque el ciudadano no lo vea”.