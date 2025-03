Detenido por raptar a su hija para casarla en contra de su voluntad

La Policía Nacional detuvo el martes a un hombre que se personó en la comisaría de Lleida alegando que había liberado a su hija tras ser secuestrada en Logroño, aunque en realidad habría sido él el raptor de la joven de 18 años. El progenitor presuntamente habría retenido a la víctima después de que esta se negara a aceptar un matrimonio acordado. Tras la intervención de los agentes en la capital del Segrià, la chica fue ingresada en el hospital Arnau de Vilanova, según informaron fuentes policiales a este diario.

Los hechos tuvieron lugar el martes, cuando el hombre se presentó con su hija en la comisaría. Los agentes pudieron comprobar que la joven no podía ni mantenerse en pie. Aunque el hombre aseguraba que él la había liberado, había contradicciones en su relato. Tras comprobar la base de datos, en la que constaba una orden de búsqueda contra este individuo, procedieron a su arresto. En un principio, la joven no quería hablar, pero finalmente corroboró que se encontraba en todo momento bajo coacción. La investigación se inició el pasado viernes tras el asalto a una vivienda en Logroño por parte de seis personas. En su interior, la joven junto a su pareja, se encerraron en una habitación pero los asaltants lograron abatir la puerta por la fuerza y, tras un forcejeo, se llevaron a la chica. La pareja denunció los hechos y apuntaba a la familia de ella.

El domingo por la tarde, agentes de la comisaría de la Policía Nacional de Alzira localizaron y arrestaron a la madre de la joven. Al día siguiente, en la misma localidad, se procedió a la detención de dos hermanos de la chica. La investigación se centró en ese momento en el padre, que, tras el arresto de sus familiares, obligó presuntamente a su hija a grabarse a sí misma en una red social emitiendo un mensaje dirigido a los cuerpos de seguridad en el que manifestaba que no estaba siendo retenida por su padre y que se había ido de su domicilio de Logroño voluntariamente. El martes, el padre se presentó en la comisaría de Lleida con su hija, a la que tenía que sostener ya que se encontraba desmayada, explicando que la había liberado y añadiendo que los autores del secuestro le habían podido suministrar algún tipo de droga.

La Policía ya medió para que la joven pudiera irse de su casa

La joven, siendo ya mayor de edad, se había marchado de forma voluntaria el 3 de marzo del domicilio familiar en Alzira, llevándose una maleta con enseres personales y comunicando a su madre que ya no quería vivir con ellos. Los padres no aceptaron su decisión y denunciaron su desaparición. Esa misma noche, la joven fue a la estación de València para ir hacia Logroño, donde había decidido irse a vivir con su pareja y un familiar de este. Sin embargo, los padres se personaron en la estación para impedirle que se fuera, lo que obligó a intervenir a la Policía Nacional de València. La joven explicó a los agentes que quería irse a Logroño porque no compartía los planes de boda que le habían concertado sus padres, además del control al que se veía sometida. Está previsto que hoy pase a disposición judicial el padre detenido en el Juzgado de Instrucción de guardia de Lleida.