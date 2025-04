Una aposta decidida per la internacionalització

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Alumnes del centre durant la seva visita a la seu del Parlament Europeu a Estrasburg. - INSTITUT MARIA RÚBIES Els alumnes van poder participar en una sessió de debat a l'Europarlament. - INSTITUT MARIA RÚBIES

L’institut Maria Rúbies ofereix als seus alumnes la possibilitat de participar en diferents programes internacionals. Els que hi han pres part afirmen que ha estat una experiència molt enriquidora, tant d’aprenentatge com a nivell personal.

A l’Institut Maria Rúbies es creu fermament que l’educació és la clau per preparar els i les joves per afrontar un món global i en constant canvi. Amb aquest objectiu, el centre participa activament en diversos projectes com Erasmus+, Global Scholars, eTwinning, el programa Escoles Ambaixadores del Parlament Europeu i iniciatives com “Elecciones Sub18: ¡Aumentando la participación en las elecciones europeas!”. Aquestes accions ofereixen als alumnes experiències enriquidores i plenes d’oportunitats.

A continuació es detallen les singularitats de cadascun d’aquests projectes que comparteixen un objectiu: la internacionalització.

Des de fa tres anys, l’Institut Maria Rúbies forma part del programa Erasmus+, una iniciativa clau de la Unió Europea per promoure la mobilitat i la col·laboració entre centres educatius de tot Europa. El primer any es va desenvolupar un projecte anomenat “Greenions: Green Thought for Great Actions”. L’experiència va ser molt positiva tant per a l’alumnat com per a les famílies i els docents, cosa que va portar l’institut a continuar apostant per l’europeïtzació del centre.

Gràcies a aquest compromís amb Erasmus+, l’institut va aconseguir també l’acreditació Erasmus+ fa un any, un reconeixement que garanteix la seva participació en el programa fins al 2027. Amb el suport i la subvenció d’Erasmus+, s’han realitzat mobilitats d’alumnes a països com Portugal, Itàlia i Suècia, entre d’altres. Aquests intercanvis han permès als estudiants viure experiències úniques, ampliar les seves competències lingüístiques i conèixer altres cultures.

La participació en aquests projectes ha permès als alumnes aprofundir en temes actuals com la sostenibilitat, el canvi climàtic o la digitalització educativa, alhora que ha fomentat el treball en equip i l’empatia intercultural. Paral·lelament, el professorat de l’institut ha participat en activitats de Job Shadowing a diferents instituts europeus, amb l’objectiu de visitar altres centres per observar bones pràctiques i aprendre metodologies innovadores.

Aquestes activitats contribueixen a l’enriquiment de la seva formació i al desenvolupament de noves habilitats. Aquest seguiment permet explorar altres perspectives pedagògiques i ampliar la visió sobre la dinàmica de l’aprenentatge per aplicar-les posteriorment a les aules, millorant així el projecte educatiu del centre.

Una de les novetats d’aquest curs és la mobilitat individual de curta durada, en què dues alumnes del centre realitzaran una estada a Auray (França). Com a estudiants de francès, tindran l’oportunitat de viure durant 15 dies amb una família local; assistiran a l’institut per continuar la seva formació i aprofundiran en l’ús de la llengua francesa.

L’Institut Maria Rúbies va començar a formar part del programa Escoles Ambaixadores del Parlament Europeu l’any 2024. Aquesta iniciativa té com a objectiu acostar als estudiants el funcionament de les institucions europees i fomentar el seu compromís amb la democràcia.

En aquest primer any de participació, l’alumnat ha pogut realitzar tallers, debats i activitats que promouen valors com la solidaritat, la tolerància i el respecte per la diversitat. Durant la celebració del Dia d’Europa, 9 de maig, l’institut va compartir una jornada amb altres Escoles Ambaixadores de Catalunya al Teatre Lliure de Montjuïc, amb més de 500 alumnes. En aquesta jornada festiva, pedagògica i participativa, Roberta Metsola, presidenta del Parlament Europeu, va donar la benvinguda amb un vídeo missatge on valorava la importància del programa d’Ambaixadors entre els joves europeus. Es va enregistrar en directe el programa LOFT de 3Cat, presentat per Xènia Casado i Berta Aroca, i es va dur a terme un taller sobre Intel·ligència Artificial.

Ser Escola Ambaixadora del Parlament Europeu també ofereix oportunitats úniques, com entrevistar eurodiputats. Al desembre de 2023, els alumnes van tenir l’oportunitat d’entrevistar online Toni Comín, i durant la presentació de l’Exposició de Dones Europees al Centre de Cultures de la UdL, van poder acompanyar l’eurodiputat Xavier López per parlar sobre temes d’actualitat de la Unió Europea.

Aquest curs, l’institut continua el seu compromís europeu mitjançant el projecte Erasmus+ “Elecciones Sub18: ¡Aumentando la participación en las elecciones europeas!”. Aquesta iniciativa innovadora té com a objectiu apropar el procés electoral als joves i millorar la comprensió de les eleccions europees, així com promocionar la participació juvenil. Durant el proper curs, l’alumnat participarà en tallers sobre democràcia i la UE, debatrà sobre la possibilitat del vot als 16 anys, crearà campanyes de sensibilització i simularà unes eleccions del Parlament Europeu a l’institut. Aquestes activitats serviran per entendre la importància del vot com a eina de canvi i per desenvolupar habilitats socials com el debat, la comunicació i el treball en equip.

Ara ja fa 9 anys que el Maria Rúbies participa amb l’alumnat de 2n d’ESO en el projecte Global Scholars, que està impulsat per Global Cities Inc., un programa de Bloomberg Philanthropies amb seu a la ciutat de Nova York.

L’objectiu d’aquest projecte internacional d’aprenentatge en línia consisteix en potenciar que els alumnes desenvolupin les competències necessàries a través del diàleg i la col·laboració, per tal de formar ciutadans globals i poder interactuar d’aquesta manera amb èxit en un món globalitzat.

A més a més, és un projecte transversal que involucra les matèries d’anglès, tecnologia, ciències socials i ciències naturals; representa un impuls significatiu per a l’aprenentatge de l’anglès, ja que tot el material i la comunicació online es fa en aquesta llengua; ofereix una gran oportunitat per treballar la competència digital; promou valors fonamentals com el respecte per les opinions i cultures dels altres.

Cada any es treballa al voltant d’un tema d’actualitat vinculat amb el medi ambient i els problemes derivats del canvi climàtic.

Dins de l’optativitat de 4t d’ESO, el centre ofereix la possibilitat de cursar la matèria eTwinning i Ambaixadors Europeus. El projecte eTwinning d’aquest any, anomenat L.O.V.E. (Listening Other Voices around Europe), consisteix en un treball cooperatiu a través de la plataforma digital Twinspace amb altres joves europeus.

En aquest projecte, els alumnes estan creant un joc de taula inspirat en “el joc de l’oca”, amb taulers, normes i categories de preguntes sobre banderes, capitals, història, geografia, festes nacionals, entre d’altres. Un cop acabats els taulers, s’intercanviaran amb els països participants, i se celebrarà una jornada de jocs per conèixer millor la Unió Europea. Els alumnes estan gaudint molt d’aquesta experiència.

Des de fa uns anys el Maria Rúbies participa en el Programa d’auxiliars de conversa per estimular l’aprenentatge de les llengües i fomentar el plurilingüisme i el coneixement d’altres cultures. L’acollida d’un nadiu d’una llengua estrangera a les aules estimula l’aprenentatge d’aquesta llengua d’una manera natural, afavorint la interacció amb l’alumnat i els docents. Els auxiliars de conversa solen ser persones acabades de llicenciar o estudiants universitaris de darrers cursos que venen a completar els seus estudis, i com a contrapartida donen suport lingüístic a les activitats programades pels docents.

Des del 2012, l’institut organitza un intercanvi amb el Gymnasium Am Kattenberge, situat a Buchholz, una ciutat de 40.000 habitants a la Baixa Saxònia, molt a prop d’Hamburg. Aquesta experiència està dirigida a l’alumnat de 2n i 3r d’ESO, tot i que en algunes edicions també hi han participat estudiants de 4t d’ESO.

L’allotjament es porta a terme per part de famílies, fet que afavoreix una immersió cultural autèntica. Més enllà de l’aprenentatge lingüístic, l’intercanvi permet conèixer de primera mà la cultura i les tradicions d’ambdós països. Cada any, tant l’alumnat com les famílies valoren molt positivament aquesta experiència, destacant-ne l’enriquiment personal, la convivència i els lligams d’amistat que s’estableixen.

Al llarg de l’ESO i batxillerat els alumnes poden cursar la matèria optativa de Francès i cada dos anys s’organitza un viatge per conèixer diferents racons de la geografia, història, cultura francesa i alhora donar l’oportunitat de practicar la llengua que estudien en contextos reals. Acostuma a ser un viatge força esperat per l’alumnat.

Les experiències dels estudiants de Secundària

Gràcies al seu compromís com a Escola Ambaixadora, l’Institut Maria Rúbies va guanyar un concurs impulsat pel Parlament Europeu per promoure la participació ciutadana en les eleccions europees. Els alumnes van gravar un vídeo per a TikTok explicant els avantatges de pertànyer a la Unió Europea, com l’accés a la targeta sanitària europea, l’espai Schengen o la moneda única. El premi va ser un viatge a Estrasburg, la seu del Parlament Europeu. Un grup de 23 alumnes, juntament amb 2 professores, va viatjar a aquesta ciutat francesa per participar en una jornada única dins del programa Euroscola. Durant la seva estada, els estudiants van compartir sessions amb joves de tot Europa, van debatre sobre temes d’actualitat i van simular el funcionament de l’Eurocambra. Aquesta experiència va ser transformadora, ja que va permetre als alumnes entendre millor el paper de la Unió Europea i reforçar el seu compromís amb els valors democràtics.

Parlament Europeu d’Estrasburg: una experiència inoblidable

A través de la participació en aquests programes, l’Institut Maria Rúbies reafirma el seu compromís amb una educació transformadora, de qualitat, internacional i orientada als reptes del segle XXI. Erasmus+, Global Scholars, eTwinning, Escoles Ambaixadores i Elecciones Sub18 no només obren portes als alumnes, sinó que també els preparen per ser ciutadans responsables i crítics, capaços de liderar el canvi en una societat cada vegada més globalitzada.

L’institut continuarà treballant per oferir als alumnes experiències que els permetin somiar, créixer i construir un futur millor. L’educació no només ha de ser un mitjà per transmetre coneixements, sinó també per preparar els joves a ser els protagonistes d’un món en constant evolució.