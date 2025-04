El acusado de asesinar a payeses, libre en enero al faltar una orden

Publicado por Albert Guerrero Periodista Lleida Creado: Actualizado:

La Policía Municipal de Beziers, en Francia, identificó el pasado enero, gracias a cámaras de videovigilancia, a Allal El Mourabit Ahmmar, el presunto asesino de un agricultor de Vilanova de la Barca y otros dos payeses en Navarra. Sin embargo, no pudo arrestarle porque en ese momento no existía ninguna orden emitida por la justicia española, ya que la jueza que debía dictarla tardó más de dos meses en hacerlo, como avanzó SEGRE. Así lo explicó la policía judicial de Montpellier al Tribunal de Apelación de esta localidad, que debe decidir sobre la extradición a España del investigado, informó Midi Libre. Pese a ello, esta identificación activó los mecanismos judiciales y policiales para arrestarle dos meses después. El presunto asesino compareció el pasado martes ante el tribunal, donde seguró que “me niego rotundamente a entregarme a España, porque allí no hay justicia” y “no sé qué tengo que ver yo con estos hechos”, según informó el rotativo francés. El tribunal podría pronunciarse pronto sobre su extradición. Presumiblemente accederá a su traslado. Cabe recordar que un juzgado de Tudela (Navarra) dictó el 21 de marzo la orden de detención europea. El Mourabi fue detenido cuatro días después, como avanzó SEGRE. El juzgado de Navarra investiga los dos homicidios en la comunidad foral mientras que uno de Lleida instruye el caso del asesinato de Ramon Rossell, el vecino de Vilanova de la Barca.

El sospechoso ha estado más de un año y medio fugado de la justicia. De hecho, incluso antes de que se cometieran los tres crímenes. En septiembre de 2023, cuando residía en Vitoria, se arrancó la pulsera de control cuando estaba en libertad vigilada por delitos relacionados con el terrorismo yihadista, según El Confidencial. Incurrió en un delito de quebrantamiento. Su familia denunció la desaparición. Sin embargo, una jueza de Vitoria no dictó una orden de búsqueda y captura hasta el 23 de noviembre –curiosamente el mismo día que hubo el primer asesinato en Navarra–. Cabe recordar que el ADN del arrestado ha sido hallado en el escenario de los tres crímenes en una investigación de los Mossos, la Policía Nacional y la Guardia Civil.