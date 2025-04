Adiós al buen tiempo en Lleida: tormentas vespertinas marcan el fin de la estabilidad

Publicado por segre Creado: Actualizado:

El tiempo estable que ha predominado en los últimos días llegará a su fin con un cambio en el patrón meteorológico que traerá tormentas por las tardes y más sol durante las mañanas. Según indican las previsiones, aunque comenzaremos las jornadas con cielos despejados y temperaturas agradables que rondarán los 23-25ºC en muchas localidades, las nubes de evolución irán ganando protagonismo a medida que avance el día, especialmente en zonas montañosas del Pirineo y Prepirineo, donde podrían descargar con intensidad.

Para la jornada de hoy, el día se iniciará con predominio del sol, aunque ya con presencia de nubes altas que irán incrementándose progresivamente. La situación cambiará notablemente durante la tarde, cuando las nubes de evolución diurna cobrarán protagonismo en las zonas montañosas del norte provincial, dejando chubascos y tormentas que podrían ser localmente fuertes. Estas precipitaciones no se limitarán únicamente a las zonas de montaña, ya que existe la posibilidad de que se extiendan a otras comarcas de la provincia. En cuanto a las temperaturas, no se esperan grandes cambios respecto a días anteriores, manteniéndose los termómetros entre los 23 y 25°C en gran parte del territorio. El viento, por su parte, soplará flojo de componente sur.

La inestabilidad atmosférica marcará un punto de inflexión en el tiempo primaveral que veníamos disfrutando, aunque los valores térmicos seguirán siendo relativamente agradables para esta época del año. Este patrón de mañanas más despejadas y tardes tormentosas es típico de la transición hacia un tiempo más inestable.

Previsión meteorológica para los próximos días

El jueves continuará la tendencia cambiante, con una jornada caracterizada por intervalos nubosos y posibilidad de chubascos durante la mañana, que serán más probables en la zona del Pirineo. A medida que avance el día, se espera que las condiciones mejoren, dando paso a una tarde más soleada en términos generales. Las temperaturas experimentarán un ligero descenso, alejándose temporalmente de esos valores primaverales de días anteriores. El viento soplará del sureste, pudiendo alcanzar rachas moderadas que aumentarán la sensación de frescor.

Para el viernes, la previsión apunta a un nuevo aumento de la nubosidad que avanzará de sur a norte. Existe la posibilidad de algún chubasco débil, aunque de carácter aislado, siendo más probable en el extremo meridional de la provincia y en algunos puntos del Pirineo. En lo referente a las temperaturas, no se esperan cambios significativos, manteniéndose en valores similares a los del jueves. El viento será flojo y procederá del este-sureste, lo que ayudará a mantener una sensación térmica relativamente agradable pese a la nubosidad.

El fin de semana comenzará con un sábado en el que predominarán los cielos nubosos, acompañados de algunas precipitaciones que afectarán principalmente a la mitad occidental de la provincia y a las comarcas pirenaicas. En cuanto a las temperaturas, las máximas se mantendrán estables mientras que las mínimas experimentarán un ligero ascenso, situándose los valores termométricos entre los 21 y 24°C en la mayor parte del territorio provincial.