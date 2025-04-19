Ratifican una condena de 11 años por abusar de su hijastra de solo 8

Publicado por Albert Guerrero Periodista Lleida Creado: Actualizado:

El Tribunal Supremo ha confirmado la condena de once años y tres meses de prisión para un vecino de Lleida por abusar de su hijastra cuando esta tenía entre 8 y 9 años. El Supremo ratifica la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que, a su vez, hizo lo mismo con la que dictó la Audiencia de Lleida en marzo del año pasado. Además de la pena de cárcel, le impone otros cinco años de libertad vigilada y le prohíbe acercarse a menos de 200 metros de la víctima o comunicarse con ella durante 13 años. También deberá pagar una indemnización de 30.000 euros.

La defensa del acusado recurrió ante el Tribunal Supremo alegando que se habría vulnerado su derecho a la presunción de inocencia al considerar, respecto al relato de la niña, que “no se puede apreciar una persistencia en su relato” ya que solo “prestó una declaración como prueba preconstituida, sin que declarase en el plenario, y que su testimonio no reuniría los presupuestos exigidos para ser una prueba de cargo”, por lo “debió ser absuelto en virtud del principio in dubio pro reo (en caso de duda, fallar a favor del acusado)”. También que no debía aplicarse la circunstancia agravante de superioridad o parentesco. Sobre el primer aspecto, los magistrados rechazan este extremo al considerar que “ningún óbice podemos oponer a la valoración del testimonio de la menor” y añaden que tanto la Audiencia como el TSJC hicieron una “valoración acertada” y “ha existido prueba de cargo bastante”. Sobre el segundo alegato, lo rechazan y recuerdan que el ahora condenado era pareja sentimental de la madre y convivía con ellas.

En el juicio, que se celebró en la Audiencia de Lleida el 1 de febrero del año pasado, el tribunal escuchó la prueba preconstituida en la que la menor relataba que estaba tumbada en el sofá cuando su padrastro entró, la cogió en brazos y la llevó hasta la habitación. “Me puso en la cama, empezó a tocarme, darme besos con lengua y me puso su cosa dentro de mi agujero”, relató.

Por su parte, los psicólogos del departamento de Justicia señalaron que habían detectado trazos que corresponden al perfil pedófilo en el acusado, que negó los hechos.