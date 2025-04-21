Rialb abre de nuevo los desagües de fondo al crecer el río por las lluvias

Uno de los desagües de fondo de Rialb cuando abrió el 24 de marzo. - AMADO FORROLLA

El incremento de los caudales en los últimos días debido a las lluvias, y también al deshielo, obligó ayer a abordar una nueva maniobra de laminación en la presa de Rialb, en el cauce del río Segre. Operarios de la Confederación Hidrográfica del Ebro abrieron uno de los desgües de fondo, el mismo que levantaron también el pasado 24 de marzo por las mismas causas, para liberar unos 22 metros cúbicos por segundo de agua.

A ellos se suman otros 58 metros cúbicos por segundo derivados por la central hidroeléctrica a pie de presa, que actualmente gestiona un fondo japonés. Entre ambos, 80 metros cúbicos por segundo que si se mantienen equivaldrán a casi 7 hectómetros cúbicos de agua al día vertidos al río desde Rialb.

Aguas arriba, las lluvias habían elevado el caudal del Segre a la altura de Organyà (antes de entrar en el pantano de Oliana) a más de 60 metros cúbicos por segundo la madrugada del sábado al domingo. El embalse de Oliana contaba ayer con 68 hectómetros cúbicos de agua (un 81% de su capacidad) y el de Rialb, con 399 hectómetros (más del 99% de su capacidad) cuando previsiblemente falta todavía parte del agua del deshielo por llegar.

La última operación de laminación desde Rialb conllevó también una reclamación por parte de los regantes del Segarra-Garrigues: que el caudal vertido sirviera para llenar el pantano de L’Albagés, que conecta con Rialb a través del canal. Sin embargo, la falta de implantación del plan de seguridad de L’Albagés todavía lo impide.

En otros ríos, los principales embalses del Noguera Ribagorçana (Escales, Canelles y Santa Anna) tienen 813 hectómetros (76% de su capacidad) y el Noguera Pallaresa, 375.