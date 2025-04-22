La cárcel de Lleida, cerca de alcanzar los 700 reclusos, la cifra más alta en años

Publicado por Albert Guerrero Periodista Lleida Creado: Actualizado:

El Centre Penitenciari Ponent acoge actualmente a 668 reclusos, según los datos estadísticos de ejecución penal de la conselleria de Justicia, actualizados a 2 de abril. Se trata de la cifra más alta de los últimos años, con medio centenar más que los 614 que se contabilizaban hace un año, y son casi 150 más que los 522 que había hace tres años, en abril de 2022. De hecho, a lo largo de la última década el número de internos ha sido de alrededor de 600, número que ahora se supera de forma holgada.

Un incremento de población reclusa que coincide con el debate sobre el futuro del centro, el más antiguo de Catalunya. Cabe recordar que el conseller de Justicia, Ramon Espadaler, anunció que empezarán a estudiar el traslado fuera de la trama urbana, como avanzó este periódico, si bien la semana pasada advirtió que será un proceso largo que “llevará tiempo”, por lo que “daremos continuidad a todo lo que era el plan de inversiones con la mejora absolutamente necesaria del espacio de la cocina y otros equipamientos de Ponent” (ver SEGRE del jueves). Tanto la Paeria como los vecinos de la zona (Joc de la Bola y Ciutat Jardí) quieren una cárcel nueva fuera de la trama urbana. Por su parte, los sindicatos afirman que el actual centro “se cae a trozos” y es “inseguro”.

Respecto a la población reclusa actual, hay 632 hombres (94,61%) y 36 mujeres (5,39%). En cuanto a su situación procesal, 446 están cumpliendo condena (66,77%), 213 están pendientes de juicio (31,9%) y hay ocho personas que están condenadas y, a la vez, están pendientes de ser juzgadas. Por procedencia, 289 son de nacionalidad española (un 43,3%) mientras que el resto, 379 (un 56,7%), son originarios de otros países. Sobre los delitos que los han llevado a estar entre rejas, el 36,73% (245) son autores de delitos contra el patrimonio –robos–, y les siguen los cometidos contra la seguridad colectiva (drogas y estafas, entre otros). También hay 79 encarcelados por violencia de género y 52 por homicidios.

Mientras, en el Centre Obert hay 55 personas que cumplen la última fase de su condena.