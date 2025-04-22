Polémica en un tren Avlo entre Lleida y Barcelona: viajeros de pie por un cambio en el convoy

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Decenas de pasajeros que partieron este lunes de Lleida en el Avlo de las 19.37 horas tuvieron que viajar de pie. Según explicaron algunos afectados, a la salida de la estación había unas doscientas personas en esta situación.

Una portavoz de Renfe explicó que por “una cuestión operativa” tuvieron que cambiar el tren por otro “que tiene más asientos que el Avlo”, pero en el que los número de asiento no correspondían con los que los viajeros tenían en sus billetes. Detalló que era un tren de doble composición, es decir, dos trenes unidos sin comunicación entre ellos y que en uno de los dos una interventora comunicó a los pasajeros que podían sentarse en los asientos que estuvieran libres.

Asimismo, la portavoz de la compañía ferroviaria aseguró que en total había más asientos que viajeros. No obstante, personas que efectuaban este trayecto indicaron que no encontraron ningún asiento libre, de modo que muchos viajaron de pie o sentados en el suelo. En Tarragona la situación se agravó, puesto que subieron más pasajeros.

Este mes, los trenes de Lleida han sufrido más incidencias. El pasado jueves, el AVE que debía llegar a las 11.34 acumuló una demora de casi una hora y media por una avería. Y el día 7, el de las 9,37 llegó con media hora de retraso al circular a velocidad reducida y los pasajeros tuvieron que cambiar de convoy en Tarragona, que tardó media hora en llegar.