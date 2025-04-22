Quejas por la falta de nichos nuevos en el cementerio, que se suplen con reutilizados

Publicado por Marc Carbonell Lleida Creado: Actualizado:

Un nicho antiguo y reutilizado en la tercera, cuarta o quinta fila o la opción de la incineración son las alternativas que se ofrecen a personas que quieren dar sepultura a un allegado en el cementerio municipal al no haber nichos nuevos disponibles, situación que ha causado quejas frecuentes durante los últimos meses. Así lo confirmaron fuentes municipales, que afirmaron que “no damos abasto, la ciudad ha crecido pero el cementerio está rodeado de carreteras y no se ha podido ampliar, Lleida necesita uno nuevo”. Explicaron que se llevan a cabo exhumaciones y se rehabilitan los sepulcros cuando vencen las concesiones de 99 años, “pero se ocupan enseguida”, y también se ofrecen algunos nichos reutilizados que han sido abandonados. Añadieron que últimamente se han construido nuevos columbarios para las incineraciones, “pero los nichos ocupan más espacio y son más difíciles de habilitar”.

Esta falta de nichos nuevos se ha repetido de forma periódica en los últimos años, ya que su construcción se ha limitado básicamente a zonas donde han sido demolidos los más antiguos.

Por su parte, una portavoz de la Paeria aseguró que “el ayuntamiento vela para tener siempre nichos disponibles para llevar a cabo las inhumaciones, por lo que la disponibilidad está garantizada”. Añadió que próximamente se iniciará la construcción de 30 nichos nuevos en el departamento de Santa Cecília y que se está trabajando en el proyecto para construir otros 48 sepulcros en el departamento de Sant Cristòfol para este año.

En otro orden, el jueves acaba el plazo para ofertarse en el contrato de la reforma de pavimentos del cementerio y la instalación de 26 cámaras de seguridad. Fuentes municipales explicaron que, además de prevenir saqueos, también se ha tomado esta medida porque varias personas se habrían quejado de robos de las flores que dejan junto a las sepulturas.