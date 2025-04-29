Acopio de agua y alimentos esenciales en los supermercados y confusión general en el Eix

Los supermercados vivieron una situación similar a la de la pandemia de Covid, con clientes haciendo acopio sobre todo de agua, pero también de productos como pan, pasta, conservas, legumbres y verduras, dejando estanterías completamente vacías. Eso ocurrió en los que pudieron seguir abiertos al contar con grupos electrógenos, como Mercadona o Bon Preu, pero la mayoría tuvieron que cerrar por el apagón. “Esto va a ser el apocalipsis”, vaticinó un agente de seguridad de un supermercado, mientras el encargado pedía a los clientes que no hicieran acopio. También siguieron abiertas tiendas de comestibles regentadas por personas de origen extranjero, que también quedaron desabastecidas de ciertos productos, y los bazares chinos, que vendieron como churros velas, linternas, pilas y radios hasta quedarse sin existencias.

En el Eix Comercial la situación fue confusa. Comerciantes haciendo guardia en las puertas de sus negocios al no poder cerrarlas, hosteleros limpiando a mano y sirviendo todo lo fresco que podían, estanqueros cobrando en efectivo y anotando a mano las ventas, empleados de bancos y empresas saliendo a la calle móvil en mano intentando averiguar qué sucedía y ciudadanos que notaban que algo iba mal por el bullicio que se veía. “No va el móvil, no puedo llamar, ¿alguien sabe qué pasa?”, gritó en plena calle un hombre con traje y cigarrillo en la mano.