Especulación con los precios: "hay tiendas en Lleida que han aprovechado para cobrar 6€ por una garrafa de agua"

El apagón eléctrico masivo que afectó a todo el territorio español y Portugal este martes ha generado múltiples reacciones entre la ciudadanía. Desde SEGRE hemos recogido las experiencias de los lectores leridanos durante esta situación excepcional que paralizó servicios esenciales y alteró la normalidad cotidiana por todo el país.

Los testimonios recogidos reflejan tanto la preocupación como la adaptación ante este incidente inesperado. Dos chicas leridanas, que se encontraban en Reus asistiendo a unas jornadas técnicas de auxiliar de enfermería, explican cómo vivieron el apagón lejos de casa: "Justo llegamos, vimos que las tiendas no tenían luz. Gracias a un restaurante chino pudimos comer un bocadillo", relatan. La vuelta al hotel fue especialmente complicada: "Al llegar en el hotel estaba muy oscuro, con las puertas abiertas y un trabajador con una linterna pobrecito, nos acompañó a la habitación por las escaleras", añaden. La imposibilidad de contactar con sus familias incrementó la angustia: "Que eso se me hubiera cogido fuera de casa, sin saber de mi hijo ni nada fue desesperante".

Especulación en los precios y compras de emergencia

Un aspecto preocupante relatado por los lectores ha sido el encarecimiento de productos básicos. "Muchas tiendas en Lleida han aprovechado para cobrar 6,20€ los 5 litros de agua. A mi marido le dijeron que el agua ha subido de precio, me parece una aberración que se aprovechen incluso de esta emergencia," denuncia a una de las testimonios.

En Lleida capital, según explican los afectados, las reacciones fueron diversas: "La gente compró desesperadamente carbón, agua y pilas porque se pensaban que vendría una guerra". A pesar de la incertidumbre, algunos lectores destacan aspectos positivos como la solidaridad ciudadana: "La ayuda humanitaria es lo que más tenemos que practicar. He visto sitios donde se ha hecho el trabajo muy bien, ayudando madrinas para ir a casa, socorrer pasajeros... Ha sido muy bonito ver el amor entre la gente".

Resiliencia y adaptación ante la crisis

Los testimonios también reflejan una cierta capacidad de adaptación ante las adversidades. "Los jóvenes estamos preparados por cualquier cosa, hemos pasado una pandemia, ahora eso... Creo que estamos mentalizados para lo que pueda pasar", explica una de las lectoras, que espera que el incidente "quede en una experiencia más y no sea nada más".

La situación empezó a normalizarse en la madrugada, cuando el suministro eléctrico se fue recuperando progresivamente. "Cabe a la 1:20 volvió la luz e internet", explica uno de los testimonios, aunque al día siguiente todavía se notaban las secuelas del apagón en algunos servicios y establecimientos.