“Hemos subido por las escaleras a personas en sillas de ruedas”

La directora de la residencia Adesma-Sant Antoni de Pàdua de Lleida, Rosa Horta, explicó que fue un día “complicado” pero añadió que “con la colaboración de todos hemos ido tirando adelante”. Señaló que lo peor fue “la falta de servicios básicos como agua, luz y gas y la dificultad de moverse sin los ascensores con personas con movilidad reducida”. Esto hizo que el personal tuviera que recolocar a los usuarios. “Hemos subido a personas en sillas de ruedas por las escaleras”, explicó. Al menos dos personas que estaban en el centro de día tuvieron que pasar la noche al no poder bajar de la primera planta. Con más de 100 usuarios, Horta destacó que “por lo menos ya habíamos podido hacer la comida”. También explicó que un comercio de la calle del Nord les fio el agua embotellada al no poder pagar con tarjeta. “Hemos buscado radios y organizado actividades en las salas con luz natural”, añadió. Asimismo, tuvieron que afrontar una emergencia. “Hemos ido al CAP de Rambla Ferran y una enfermera y una doctora vinieron a la residencia”, aseguró. La falta de red móvil también impidió la comunicación con otros centros.