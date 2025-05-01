Detenido en Balàfia acusado de agredir sexualmente y retener a su expareja

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La Guardia Urbana detuvo ayer en Balàfia a un hombre de 30 años que supuestamente agredió sexualmente y retuvo a su expareja, a la que no podía acercarse al tener una orden de alejamiento en vigor, según ha podido saber este periódico. El arresto se produjo en un domicilio de la calle Verge de la Salut. El hombre fue arrestado como presunto autor de los delitos de agresión sexual, detención ilegal y quebrantamiento de condena. Fue trasladado a la comisaría para tomarle declaración, antes de pasar a disposición judicial. Asimismo, la Guardia Urbana atendió a la denunciante.

Los delitos contra la libertad sexual aumentaron un 14,6% el año pasado en las comarcas de Lleida respecto al año anterior, de 268 a 307 casos, según el Balance de Criminalidad del ministerio del Interior. Esto supone seis casos semanales de media. Del total, hubo 133 denuncias por agresiones sexuales con penetración, un 26,7% más que en el ejercicio anterior (105), y 174 del resto de delitos sexuales (tocamientos y acoso, entre otros) mientras que en 2023 hubo 163 casos (+6,7). De las 307 denuncias, 128 fueron en la ciudad de Lleida, lo que representa un descenso del 1,5%, si bien en cuanto a agresiones sexuales con penetración el aumento fue del 11,8%.