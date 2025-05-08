Solo 4 años de cárcel por disparar a la cabeza a un hombre en Pardinyes

Publicado por Albert Guerrero Periodista Lleida Creado: Actualizado:

Cuatro años de cárcel por disparar en la cabeza a un vecino de Pardinyes y otros dos años por tenencia de ilícita de armas. Esta es la condena que aceptó ayer un vecino de la capital del Segrià que fue detenido por los Mossos d’Esquadra en diciembre 2022 y que fue juzgado ayer en la Audiencia. El hecho de haber consignado 10.000 euros para hacer frente a una posible indemnización a la víctima y confesar ante el juzgado que instruyó el caso, “colaborando aportando detalles que los Mossos desconocían” –como aseguró la fiscal–, se han traducido en la aplicación de dos circunstancias atenuantes –reparación del daño y confesión– que le han permitido rebajar la condena. El Ministerio Público solicitaba inicialmente una condena de diez años por los delitos de tentativa de homicidio (7) y tenencia ilícita de armas (3).

El juicio por conformidad se celebró tras el entente al que llegaron Fiscalía, acusación particular y defensa. El tribunal dictó sentencia in voce, que ya es firme porque las partes anunciaron que no la recurrirán. Al haber la conformidad, tampoco hizo falta que declararán la decena de agentes de los Mossos d’Esquadra que investigaron el caso.

El suceso, como avanzó SEGRE, ocurrió a las 11.00 horas del 11 de diciembre 2022 en la calle a en la calle Pintor Xavier Gosé, delante del bloque de pisos donde vivían la víctima y el acusado. Días después la víctima explicó a este periódico que “iba a coger el coche y se me acercó un hombre, empezó a increparme y me preguntaba quién era y de dónde era”. Según su denuncia, el agresor sacó una pistola que llevaba en el bolsillo de la chaqueta y le disparó en la cara. “Oí un ruido tremendo y empecé a notar sangre y pólvora. No sabía si me iba a volver a disparar, por lo que salí corriendo” El disparo le arrancó cuatro dientes y le lesionó la lengua.

El condenado deberá indemnizar a la víctima con más de 13.500 euros por las lesiones y secuelas ocasionadas, y no podrá aproximarse a menos de 500 metros ni comunicarse con él durante un período de 8 años. Además, el tribunal le prohíbe la tenencia y uso de armas durante un período de 6 años. Está en prisión desde su arresto.