Casi 1.800 firmas contra el cierre de una línea de ESO en el instituto Maria Rúbies de Lleida

Las Asociaciones de Familias de Alumnos (AFA) de las tres escuelas públicas de La Bordeta (Parc de l’Aigua, Enric Farreny y Joan Maragall) entregaron ayer en los servicios territoriales de Educación 1.780 firmas para reclamar que no cierre una línea de primero de ESO en el instituto Maria Rúbies el próximo curso. En un principio plantearon organizar una movilización en la rotonda frente al Agustí Mestre, pero finalmente optaron por la recogida de firmas y en poco más de una semana han reunido casi 1.800. La presidenta del AFA del colegio Parc de l’Aigua, Laura Cortés Teixidó, destacó que “luchamos por mantener la cuarta línea porque muchas familias del barrio quieren acceder al instituto y sin ella se quedarían fuera”. “Nos explicaron que uno de los tres centros de Primaria tiene doble adscripción, al Maria Rúbies y a otro instituto, y calcularon que el 50% de familias elegirían el otro. Pero con las preinscripciones se ha visto que no ha sido así y más de 40 familias de esa escuela quieren ir al instituto de La Bordeta. Por eso hace falta esa cuarta línea”, argumentó.

Los padres confían en que el delegado de Educación defienda en la conselleria mantener esta línea “y todo el barrio se ha manifestado en forma de firmas para que pueda mostrar nuestro apoyo”. “La Bordeta se ha movilizado y se ha demostrado que quiere que todas las familias puedan acceder a su instituto, que tiene un buen proyecto educativo”, concluyó. Asimismo, destacó que han recibido el apoyo del instituto y de la entidad vecinal.