El IRTA investiga cómo obtener proteínas alternativas con habas, guisantes y colza

El Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària (IRTA) trabaja actualmente en tres líneas de proyectos esenciales para impulsar el sector agroalimentario. El delegado del IRTA en Lleida y Pirineu, Joan Girona, destacó que uno de ellos es el desarrollo de proteínas alternativas como una oportunidad para la sostenibilidad y la industria. Trabajan para obtener proteínas vegetales a partir de la fermentación de habas, guisantes y colza, pero también con algas o insectos. El director general del IRTA, Josep Usall, precisó que tienen en marcha más de veinte iniciativas en este sentido. Otro de los proyectos que citó Girona se denomina Vegivalue y tiene como objetivo la valorización de subproductos generados durante el procesado de frutas y hortalizas para reducir el derroche alimentario. El 50% de las que se producen no llegan a ser consumidas y el IRTA investiga soluciones que también contribuyan a una producción más rentable y sostenible.Y el tercer proyecto, RegAssist, consiste en una red de asesoramiento para mejorar la eficiencia del riego en las explotaciones agrícolas a través de tecnología, como sensores y herramientas digitales.

El IRTA también se dedica a la creación de variedades de fruta. En este sentido, Usall explicó que la variedad de manzana Tutti, roja pero no harinosa y que crearon hace tres años junto a un centro de investigación de Nueva Zelanda y cuatro empresas, actualmente está siendo plantada también en Inglaterra, Chile y Argentina. Por otra parte, respecto a las inclemencias meteorológicas adversas, como el pedrisco y las heladas, cada vez más comunes por el cambio climático, el director general apostó por destinar recursos entre el sector público y el privado para financiar sistemas de protección. En el caso del granizo, dijo que han constatado a través de estudios que el mejor sistema es la instalación de mallas.

El instituto celebró ayer en el Fruitcentre, ubicado en Gardeny, una jornada de trabajo con las principales instituciones leridanas para compartir inquietudes y propuestas sobre el sector. Participaron representantes de ayuntamientos, la Diputación, las Cámaras de Comercio, Fira de Lleida, la subdelegación del Gobierno y la Generalitat. Usall destacó que “esta mesa institucional es clave para identificar nuevos retos y fortalecer nuestro compromiso con la transferencia científica y tecnológica, para generar un impacto positivo en el ámbito agroalimentario”.