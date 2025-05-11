Registradas medio centenar de agresiones entre reclusos en Ponent en tres meses

El Centre Penitenciari Ponent registró en el primer trimestre medio centenar de agresiones entre internos, según los datos públicos de la conselleria de Justicia y Calidad Democrática. Concretante, hasta el 31 de marzo, último día disponible, se informa de 53 incidentes entre internos, de los que 51 se catalogan como leves y dos, de gravedad. En el mismo periodo, según las mismas cifras, hubo siete agresiones a funcionarios de la prisión leridana, una de ellas grave. Asimismo, Justicia señala que en los tres primeros meses del año hubo 49 alteraciones del orden en Ponent.

El departamento define estas situaciones como aquellas donde la actuación de uno o más internos comporta una obstrucción para el buen orden regimental y un incumplimiento de las órdenes de los funcionarios. Entre enero y marzo, seis de estas alternaciones fueron considerdas como graves, lo que implica que se produjeron lesiones a personas y /o daños de cuántía elevada en las cosas, así como toda acción o misión que ponga en riesgo la seguridad. Asimismo, en el mismo periodo se registraron tres incendios, lo que implicó el uso de equipos y elementos de intervención y extinción con afectación en alguna dependencia.

Durante el año pasado, según la información publicada por Justicia, se contabilizaron 141 alternaciones del orden en la cárcel de Lleida, de las que 52 fueron graves. Asimismo, hubo 11 incendios. En cuanto a las agresiones, se registraron 149 entre internos y 21 a funcionarios, siete de las cuales fueron de gravedad. De estas, dos de ellas fueron con violencia sexual. Entretanto, en el primer trimestre del año se han registraron 40 autolesiones, una de ellas de gravedad, de presos en la cárcel leridana y cuatro sobredosis graves. En el conjunto del año pasado, hubo 147 autolesiones de presos y 12 intentos de suicidio. También hubo 43 huelgas, que se entienden como actos de protesta o resistencia que implican la abstención de comida, bebida o tomar medicamentos.

Noventa internos, el 13% del total, tienen una pena de 10 o más años

A 31 de marzo, el centro penitenciario leridano contaba con 674 internos, de los que el 31,6% estaban en situación preventiva, por lo que todavía no tienen una condena firme. El 13% tienen una pena de 10 o más años, con 90 presos. Concretamente, 49 cumplen entre 10 y 15 años de prisión y otros 41, más de 15. Son por delitos contra el patrimonio, homicidio, violencia de género, drogas y violencia sexual. A finales de marzo, la edad media de la población reclusa se situaba en los 38,8 años y el 56,4% eran de nacionalidad extranjera.