Fira de Lleida levanta su primer pabellón desmontable a la espera de diseñar el nuevo modelo ferial

Fira de Lleida ha iniciado los trabajos de construcción de un nuevo pabellón, el primero que será desmontable y que en el futuro pasará a formar parte del nuevo recinto en los terrenos de la antigua Hípica, al lado del canal de Seròs. La nueva infraestructura tendrá un coste de 3,6 millones de euros, financiados por la Concejalía y la Diputación de Lleida. El alcalde y presidente de la Fundación Feria de Lleida, Fèlix Larrosa, ha destacado que la previsión es que el nuevo pabellón esté a punto para acoger la feria de Municipalia en octubre y que, mientras tanto, se avanza en el diseño del nuevo modelo ferial. Larrosa ha explicado que pronto convocarán los patrones a una reunión y que también se está hablando con la Fecoll para trasladar en un futuro el Aplec del Caragol al nuevo recinto.

Larrosa ha explicado que, mientras tanto, se seguirá trabajando para mejorar los servicios en el recinto actual, como las zonas de aparcamiento. Además, una vez esté listo el nuevo pabellón, el acceso principal a la Fira se hará por la calle Camí de Picos, entre los dos pabellones, en un espacio donde se habilitarán también diferentes servicios para atender a los visitantes.

Larrosa también ha añadido que se mantienen conversas para impulsar nuevos productos feriales, aprovechando las nuevas instalaciones y servicios que tendrá la Fira, con la voluntad "de generar un nuevo estímulo económico, no sólo en la capital sino en todo Ponent" y aprovechando sinergias con Fira de Barcelona.

Un pabellón efímero y desmontable

El nuevo pabellón de Fira de Lleida, de carácter efímero, estará ubicado al lado del pabellón 4 y tendrá una superficie cubierta de unos 2.500 metros cuadrados. Les obras de cimentación y la losa de pavimento fueron adjudicadas por Fira de Lleida el pasado 27 de febrero en la empresa Boscirem SL, por un importe de casi 658.000 euros, con un plazo de ejecución de tres meses.

Una vez terminada esta primera fase de obras, la UTE formada por las empresas Bové y Gili Exhibitions SL y De Boer Estructuras España abordarán la instalación del nuevo pabellón desmontable. El contrato incluye la redacción del proyecto y el suministro del material y la ejecución de la obra y se ha adjudicado por|para 2,97 millones de euros. La previsión es que los trabajos estén terminados en septiembre.