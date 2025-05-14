45 días para cirugía oncológica y 90 para cardiacas: los tiempos de espera garantizado y de referencia

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) tiene establecido un sistema de tiempos máximos de espera para las intervenciones quirúrgicas que diferencia entre las operaciones con "tiempo máximo de espera garantizado" y las que disponen de un "tiempo de referencia", todo organizado según el grado de urgencia de cada procedimiento.

Según los datos, los procesos oncológicos tienen un plazo de acceso máximo de 45 días, con la excepción de los tumores malignos de vejiga y próstata, que se amplían hasta los 60 días. Las cirugías cardiacas valvulares y coronarias cuentan con un máximo de 90 días, mientras que las cataratas y las prótesis de rodilla y cadera se extienden hasta los 180 días. El resto de intervenciones quirúrgicas disponen de un tiempo de referencia que oscila entre los 90, 180 y 365 días de espera máxima, según su prioridad.

De las 947 operaciones practicadas en el Pirineo, el 64,1% (607) eran de tiempo de referencia, mientras que el 35,9% restante (340) correspondían a intervenciones con tiempo garantizado. La consejera de Salut, Olga Pané, destacó que sólo el 4,5% de los 10.056 procedimientos en lista de espera a finales del 2024 estaban fuera de plazo.

Incremento de la actividad quirúrgica

Durante el año pasado se produjo un aumento significativo de la actividad quirúrgica, con un incremento del 2,8% en las comarcas del llano y un 2,3% en el Pirineo. En total, se alcanzaron 22.529 intervenciones, a la vez que se consiguió reducir el tiempo medio de espera: un 3,4% en el llano (situándose en 127 días por término medio) y un notable 12,7% en el Pirineo (con una media de 82 días).

140 defunciones en lista de espera

Un aspecto preocupante de los datos revelados es que un total de 140 personas murieron el año pasado mientras se encontraban en lista de espera para una intervención quirúrgica en las comarcas leridanas. De estas, 128 correspondían en el llano y 12 en el Pirineo.

La mayoría de estos pacientes esperaban una operación de cataratas (27 casos), una cirugía vascular (10 personas) o una intervención de retina e iris (7 casos). Esta información fue proporcionada por la consejera Pané en respuesta parlamentaria a una pregunta formulada por el diputado de Junts per Lleida, Jordi Fàbrega.