El juzgado de instrucci\u00f3n 4 de Lleida ha tomado declaraci\u00f3n este martes a cuatro testigos por la desaparici\u00f3n del joven Pol Cugat, en octubre del 2021, cuando hac\u00eda trabajos de vigilancia en una plantaci\u00f3n de marihuana a les Borges Blanques. La madre y tres amigos de la v\u00edctima han explicado que el chico, de 25 a\u00f1os, estaba dolido con los jefes de la organizaci\u00f3n criminal porque no le pagaban y que \u00e9l quer\u00eda dejarlo, "vivir la vida e irse a escalar". As\u00ed lo ha explicado el abogado de la familia, Josep Llu\u00eds Jordan, qui\u00e9n ha insistido en que las declaraciones han reafirmado que el joven est\u00e1 muerto y que no desapareci\u00f3 de forma voluntaria. Actualmente, hay cuatro investigados por los hechos y se prev\u00e9 que, entre el jueves y el pr\u00f3ximo lunes, declaren cinco testigos m\u00e1s.. El abogado que representa los intereses de la familia ha anticipado que las defensas probablemente argumentar\u00e1n que, como no se ha encontrado el cad\u00e1ver del chico, el caso corresponde a una desaparici\u00f3n, pero ha afirmado que tienen "claro que eso no es as\u00ed" y que alguien lo mat\u00f3 hace m\u00e1s de tres a\u00f1os y medio. Jordan ha insistido en que no desfallecer\u00e1n hasta localizar el cuerpo y que se aclaren los hechos.. Les declaraciones de la madre, de dos amigos con quienes compart\u00eda la afici\u00f3n por la escalada y de una cuarta persona con quien hizo amistad cuando ya vigilaba la mas\u00eda de las afueras de las Borges d\u00f3nde cultivaban la droga "han servido para acreditar que no estamos ante una desaparici\u00f3n voluntaria, porque en Pol era una persona muy vivaz, que quer\u00eda vivir la vida e irse a escalar", seg\u00fan el letrado.. As\u00ed, los testigos han corroborado que "Pol estaba dolido porque no cobraba y ten\u00eda que pagar un cr\u00e9dito" y que "ten\u00eda un gran disgusto y necesitaba desahogarse del peso que llevaba encima, porque sab\u00eda que no estaba haciendo nada bien hecho". Jordan ha a\u00f1adido que las declaraciones han permitido establecer los v\u00ednculos de la v\u00edctima con los jefes de la organizaci\u00f3n criminal, que ha indicado que funcionaba como una empresa y con unos roles jer\u00e1rquicos muy definidos.. Entre los cinco testigos que declarar\u00e1n este jueves y el lunes de la pr\u00f3xima semana hay las personas que hab\u00edan alquilado una habitaci\u00f3n a uno de los principales investigados por el caso y que se espera que permitan determinar los movimientos que hizo este individuo el d\u00eda de los hechos y las jornadas posteriores.. El abogado ha detallado que hay cuatro investigados en esta causa, pero que la Fiscal\u00eda se ha mostrado partidaria de dictar el sobreseimiento para uno de ellos, que ser\u00eda el supuesto responsable de la plantaci\u00f3n de marihuana donde trabajaba el joven. Por eso, ha detallado, est\u00e1n pendientes de que se resuelva el recurso de apelaci\u00f3n que han presentado delante de la Audiencia de Lleida para que el individuo contin\u00fae como investigado.. Al principio de a\u00f1o, la jueza ya orden\u00f3 el sobreseimiento de la causa para seis de los diez investigados y acord\u00f3 que pasaran a ser considerados testigos, tal como pretend\u00eda el ministerio fiscal. De esta manera, est\u00e1 previsto tengan que volver a declarar en sede judicial bajo esta condici\u00f3n, la cual los obliga a decir la verdad y a responder a las preguntas de todas las partes personadas en el procedimiento.. El abogado tambi\u00e9n ha explicado que contin\u00faan pendientes de que la polic\u00eda cient\u00edfica de los Mossos d'Esquadra confirme si las manchas localizadas en el veh\u00edculo de uno de los investigados son sangre y si se puede comparar el ADN con el de la v\u00edctima. Durante la inspecci\u00f3n que se hizo el 9 de diciembre a instancias de Fiscalia, los agentes encontraron nueve restos de manchas en el asiento del acompa\u00f1ante, a las alfombras de la parte posterior y al maletero de un Audi Q5.. Adem\u00e1s, el abogado est\u00e1 pendiente de recibir informaci\u00f3n de Google para obtener informaci\u00f3n detallada sobre la ubicaci\u00f3n del tel\u00e9fono del joven, que estuvo recibiendo cobertura de una antena situada en Castelldans hasta que se apag\u00f3. Hasta ahora, la empresa se ha negado apelante, entre otros, a la ley de protecci\u00f3n de datos.. El 23 de octubre de 2021 tres hombres acudieron en la comisar\u00eda de los Mossos d'Esquadra de Lleida para denunciar que hab\u00edan encontrado muerto al vigilante de una plantaci\u00f3n de marihuana a les Borges Blanques a ra\u00edz de un narcoasalto en que tambi\u00e9n les hab\u00edan robado la droga. Cuando los efectivos policiales se desplazaron, sin embargo, el cad\u00e1ver no estaba y s\u00f3lo encontraron sangre.. La polic\u00eda estuvo buscando el cuerpo en torno a la finca, situada a las proximidades del cementerio de la capital de Les Garrigues e incluso utiliz\u00f3 drones para la b\u00fasqueda. Tambi\u00e9n participaron efectivos de la unidad subacu\u00e1tica que buscaron en varios puntos del canal de Urgell, as\u00ed como la unidad canina con varios perros rastreadores, tambi\u00e9n sin \u00e9xito.. Los tres hombres que denunciaron el supuesto asesinato quedaron inicialmente detenidos como responsables de la plantaci\u00f3n de marihuana y despu\u00e9s quedaron en libertad con cargos. Unos meses m\u00e1s tarde, un cuarto individuo se entreg\u00f3 a los Mossos y estuvo encarcelado durante unos meses por los mismos hechos, antes de que el juzgado tambi\u00e9n lo dejara libre con medidas cautelares.. Este \u00faltimo hombre, que podr\u00eda ser el autor material del crimen, y dos de los tres individuos que acudieron a la comisar\u00eda de los Mossos, son tres de los investigados por la muerte de Pol Cugat. Antes de desaparecer, la v\u00edctima hab\u00eda comentado en su entorno que le deb\u00eda dinero y que cuando cobrara dejar\u00eda el trabajo, tal como han corroborado los testigos este martes en el juzgado de instrucci\u00f3n.