El Ajuntament de Lleida ha formalizado un crédito de 5 millones para recintos deportivos y calles

El ayuntamiento ha formalizado un crédito de 4.950.000 euros para financiar varias actuaciones en instalaciones deportivas, a la vía pública y para la Guardia Urbana. La partida más importante, 2,5 millones de euros, se destinará a la renovación de equipamientos deportivos, en el marco del plan de poner al día en tres años el medio centenar de instalaciones de la ciudad con una inversión superior a 6 millones.

La segunda, de 1,6 millones, está prevista para acciones de mejora de las calles, a las cuales hay que sumar 250.000 euros por instalar un nuevo parque infantil inclusivo. Para la Guardia Urbana, hay medio millón de euros para adquirir equipos de última tecnología. El grupo de ERC criticó esta operación al entender que se financia con un crédito actuaciones que no son inversiones reales, sino de mantenimiento. Además, destacó que el crédito tiene dos años de carencia, con los cuales intereses y amortización se empezarán a abonar en el próximo mandato y se prolongarán hasta el siguiente.

Por otra parte, el gobierno destacó que ha reducido la deuda municipal en 15,4 millones en un año, hasta dejarlo en 120,2 millones a finales del 2024. La teniente de alcalde Carme Valls destacó “la buena gestión” y que los ingresos corrientes alcanzaron los 212,6 millones, 17,5 más. Crédito de 5 millones para recintos deportivos y calles