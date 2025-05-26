Ester Cuadrat, paciente de traumatología del Arnau: "Hace dos años tardaron nueve meses, pero ahora es peor"

Publicado por sònia espín Redactora del digital Creado: Actualizado:

Esperar, cuando se tiene una enfermedad pendiente de tratamiento, se está convirtiendo en un calvario para las personas que están pendientes de una visita al especialista en el hospital Arnau de Vilanova o en el Santa Maria. Algunos de los que llevan más de un año a la espera relatan su experiencia y critican la demora, en este caso para una primera visita al traumatólogo y al oftalmólogo. Los que tienen posibilidades han optado por visitarse en la privada para aliviar su dolor o solucionar sus patologías. Otros están pensando todavía si hacerse un seguro privado. Pero todos coinciden en reclamar más recursos para reducir la espera.

Ester Cuadrat : "Hace dos años tardaron nueve meses, pero ahora es peor"

“Desde hace dos años me enganchaba de la espalda, el 3 de octubre del 2024 fui al médico del CAP y me envió a la clínica de dolor, pero no me avisaban. La semana pasada, el médico me dijo que a él le salía que había dos pruebas aprobadas, pero yo no sé nada, no ha llegado ninguna carta ni nada, y me han dicho que podría tardar un año. Así que no sé si mirarme un seguro privado, porque avanzaré más. Mi pareja tiene un seguro y en una semana le dan visitas, pero a la sanidad pública cada vez tarda más. En septiembre del 2022 me derivaron al traumatólogo y me dieron hora en junio del año siguiente. Nueve meses de espera, pero ahora es peor. Tomo antiinflamatorios y cuando veo que me engancharé me pongo crema, la esterilla y hago reposo. Y voy una vez al mes al fisio pagándomelo yo. No me han enviado a rehabilitación, ni me han visitado ni me han hecho pruebas. No hay más que aguantar el dolor.”