Se incendia el inmueble del centro de Lleida donde malvivían okupas que tiraban vómitos, sangre y jeringas desde el balcón

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Un incendio causó alarma ayer tarde en la calle la Parra de Lleida, en un inmueble donde varios okupas malviven desde hace meses . Los servicios de emergencia recibieron el aviso a las 18.15 horas y desplazaron cinco dotaciones de los Bomberos para extinguir el fuego. El edificio, situado en el centro de la ciudad, ha generado numerosas quejas vecinales y denuncias por parte de comerciantes de la zona.

"Pasamos cada día por las escaleras de la calle la Parra, pero algunas veces las tenemos que evitar por los okupas que vomitan y tiran todo tipo de residuos como jeringas, comida o incluso sangre y excrementos," explicaban en abril en SEGRE varios comerciantes del Eix Comercial que manifestaban estar "hartos del incivismo". La okupación afectaba a un pasillo abierto del último piso, una especie de balcón a la cual se accede por la parte superior del edificio, desde la calle del Canyeret. En el lugar se podían observar objetos amontonados y restos de vómito que se derraman por la pared hasta llegar a las escaleras a pie de calle.

Denuncias previas sin respuesta efectiva

Una comerciante explicó que "siempre que pasamos tenemos que mirar hacia arriba porque echan los residuos desde el balcón", y añadía que ya habían presentado denuncias ante la policía sin obtener resultados. La misma fuente va destacaba que "antes había un solo hombre durmiendo en el lugar que era muy aseado y no causó ningún problema".

Críticas a la gestión municipal

El grupo municipal del PP, que ya había denunciado públicamente la presencia de este asentamiento entre diciembre y enero, ponía el foco en los "problemas de incivismo e insalubridad" causados por los ocupantes. Su portavoz, Xavier Palau, lamentaba haber estado increpar al acercarse al lugar y reclamaba al ayuntamiento "que actúen los servicios sociales y la Guardia Urbana" para resolver definitivamente esta situación que se alarga en el tiempo.