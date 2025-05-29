Calcinados tres vehículos en dos nuevos incendios en sendas calles de Balàfia

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Dos incendios calcinaron entre la madrugada y primera hora de la mañana de ayer tres coches en el barrio de Balàfia. Estos fuegos tuvieron lugar poco más de un día después del que hubo a última hora del lunes en la calle Germanes Mirabal, también en Balàfia, que quemó una isla de contenedores y causó daños en la fachada de un bloque de pisos y un ciclomotor (ver SEGRE de ayer).

Los Bomberos de la Generalitat recibieron el primero de los avisos a las 0.46 horas por un fuego en la calle Hospitalers de Sant Joan. Hasta el lugar acudieron tres dotaciones. A su llegada, el fuego estaba completamente desarrollado en dos coches estacionados. Un monovolumen quedó completamente calcinado mientras que un turismo resultó dañado por la parte trasera. El segundo incendio se declaró a las 6.17 horas, en la calle Verge de Montserrat, donde ardió un turismo cuando estaba en marcha. Se activaron dos dotaciones de los Bomberos. En ambos casos contaron tiraron agua y espuma y contaron con la colaboración de la Guardia Urbana, que ha abierto una investigación. Fuentes policiales apuntaron que alguno de los dos primeros podría haber sido intencionado.

Por otra parte, cabe recordar que el martes se produjo un incendio en un inmueble de la calle La Parra, en el Barri Antic. El edificio, donde hay okupas, ha generado numerosas quejas vecinales y denuncias por parte de comerciantes de la zona.