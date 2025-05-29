La empresaria Mercè Claverol Torm da nombre a una plaza en Lleida

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La ciudad ha incorporado a su nomenclátor el nombre de Mercè Claverol Torm, que fue propietaria del antiguo hotel La Canonja ubicado en la calle General Brito, en el barrio de Noguerola. El alcalde, Fèlix Larrosa, y las hijas y nietas de Claverol descubrieron ayer la placa de la plaza que le da nombre, situada en el cruce entre la calle Vila Antònia y la avenida del Segre.

Una de las hijas de Claverol, Abigail Segarra, agradeció a la Paeria el reconocimiento y recordó la “dedicación y esfuerzo” de su madre al frente del negocio familiar para “convertir la Canonja en un lugar de acogida para todos, donde muchas familias de Lleida hicieron celebraciones familiares”. Afirmó que el local fue “el retrato de una época”.

Por su parte, Larrosa destacó que “con esta placa, Lleida expresa su agradecimiento por una vida dedicada a hacer ciudad desde el mundo de la empresa, el servicio y la proximidad”.

Mercè Claverol nació en Aransís (Pallars Jussà) en 1920 y falleció en Lleida en 2014. Ella y su marido compraron la pensión La Perla en 1964 y la convirtieron en el histórico hotel La Canonja.