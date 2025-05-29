Récord de médicos y enfermeros residentes en Lleida al cubrirse las 89 plazas ofertadas

Publicado por Marc Carbonell Lleida Creado: Actualizado:

Todas las 89 plazas de formación sanitaria especializada (FSE) que el ministerio de Sanidad ha ofertado este año en Lleida han sido cubiertas después de que ayer, último día de la convocatoria, se adjudicaran los últimos puestos que quedaban vacantes en la especialidad MIR de Medicina Familiar y Comunitaria. En toda Catalunya tampoco hay ninguna plaza sin adjudicar, del mismo modo que en el conjunto del Estado. La oferta ha sido la mayor por sexto año consecutivo, con 11.943 plazas, de las cuales 9.007 son de Médico Interno Residente.

La convocatoria que se cerró ayer con lleno de plazas ha sido la más satisfactoria de los últimos años en la demarcación y en global. En 2024 quedaron vacantes cinco de las 16 plazas de médico de familia en primera instancia, aunque tres de ellas se cubrieron en el proceso de repesca para facultativos extracomunitarios que el ministerio abrió tras quedar 246 puestos sin asignar de esta especialidad en todo el Estado. Para la convocatoria de 2023 solo quedó una plaza vacante en Lleida, pero en 2022 inicialmente quedaron diez.

Asimismo, las 89 plazas ofertadas este año en Lleida suponen un nuevo récord en la provincia al sumarse 4 más a las 85 de 2024: una MIR de Aparato Digestivo, otra de Farmacia Hospitalaria y dos más de Enfermería Familiar y Comunitaria. El resto de especialidades mantienen el mismo número que en la convocatoria anterior. En total hay 63 plazas en el hospital Arnau de Vilanova –de las cuales 46 MIR de diferentes especialidades, 10 de Enfermería, 3 de Psicología y 2 de Biología y otras dos de Farmacia– y 26 en la Atención Primaria: 16 para médicos de familia y 10 para enfermeras. Mientras, en 2023 se ofertaron 80 plazas de formación sanitaria especializada.

La elección de plazas de este año se vio afectada por una incidencia técnica que provocó que se interrumpiera el inicio del proceso durante varias horas el pasado 23 de abril. La incidencia fue provocada por una avería eléctrica que afectó al sistema de refrigeración del centro de procesamiento de datos, lo que provocó un sobrecalentamiento y la caída temporal de los servicios alojados en esta infraestructura.