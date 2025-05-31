Más de 120 firmas en contra del cierre de la ludoteca Arenys del Segre

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Familias usuarias de la ludoteca pública Arenys del Segre aprovecharon la jornada Lleida Juga en los Camps Elisis (más información en página 34) para recoger más de 120 firmas en contra del cierre de esta y del resto de ludotecas de la Generalitat. Denunciaron que “cerrar ludotecas es eliminar un servicio público que constribuye activamente a la prevención de la exclusión social”. El Col·legi d’Educadores Socials de Catalunya (CEESC) les apoya.